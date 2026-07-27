أحبطت قوات الجيش السوداني هجوماً للدعم السريع باستخدام مسيّرات انقضاضية استهدف مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. وأكدت مصادر عسكرية وشهود عيان أن مضادات القوات المسلحة نجحت في اعتراض المسيّرات.



وحسب المصادر، فإنه لم تسجل أي خسائر في الأرواح جراء الهجوم الذي وقع خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أن الهجوم جاء بعد ساعات من إعلان الجيش استكمال تأمين طريق الصادرات الإستراتيجي الرابط بين أم درمان وشمال كردفان، واستعادة السيطرة على عدد من البلدات الواقعة شمال مدينة الأبيض.



ونقلت وكالة فرانس برس، اليوم (الإثنين)، عن مصدرين عسكريين تأكيدهما أن قوات الجيش السوداني استعادت السيطرة على طريق رئيسي يربط الخرطوم بمدينة الأبيّض التي كانت قوات الدعم السريع تسعى إلى تطويقها بالكامل.



وأكد أحد المصدرين، أن السيطرة على طريق أم درمان - الأبيّض دفعت قوات الدعم السريع نحو الغرب، بعيداً عن عاصمة ولاية شمال كردفان. كما أنه يفتح طريق إمداد ثان إلى الأبيّض وما بعدها.



في غضون ذلك، أعلنت القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني تحقيق تقدم في محاور القتال بولاية شمال كردفان، مؤكدة أن العمليات أسفرت عن تدمير وإحراق أكثر من 62 عربة قتالية تابعة لقوات الدعم السريع، والاستيلاء على 54 عربة أخرى بحالة جيدة.

وكشفت مصادر أن الجيش السوداني سيطر على أكثر من 150 عربة قتالية ومدرعات ومخازن كبيرة للأسلحة والذخائر تابعة للدعم السريع في كردفان.



وقالت القوة المشتركة في بيان، إن العمليات العسكرية أوقعت خسائر كبيرة في صفوف قوات الدعم السريع، شملت مقتل أعداد من عناصرها وفرار آخرين، تاركين وراءهم معدات وآليات في أرض المعركة.



من جانبه، قال حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، إن ثماني مجموعات عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع «دُمرت بالكامل» خلال اليومين الماضيين، نتيجة ما وصفه بـ«الضربات المحكمة» التي نفذتها القوات المسلحة والقوة المشتركة والمقاومة الشعبية.



وأضاف مناوي أن القوات تمكنت من تحرير خمس مناطق واستعادة السيطرة على طريق الصادرات الإستراتيجي الرابط بين ولاية شمال كردفان والعاصمة الخرطوم، معتبراً أن هذه التطورات تمثل «بداية لانهيار المليشيات»، وفق تعبيره.



وأكد مناوي أن استعادة المزيد من المناطق تقرب الشعب السوداني من استعادة أمنه واستقراره وهيبة دولته، مضيفاً أن القوات تمضي بثبات حتى تطهير كامل التراب الوطني من التمرد.



وكثف الجيش السوداني خلال الأشهر الماضية، عملياته العسكرية في شمال كردفان وشرقها، في إطار مساعيه لاستعادة المناطق التي كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع وتأمين خطوط الإمداد المؤدية إلى الأبيّض والخرطوم.



وتشكل ولاية شمال كردفان إحدى أهم جبهات القتال في الحرب السودانية، نظراً لموقعها الذي يربط وسط السودان بإقليم دارفور عبر شبكة من الطرق البرية، كما تعد بوابة إستراتيجية إلى مدينة الأبيّض التي يسيطر عليها الجيش السوداني.



وتقع منطقة كردفان الغنية بالموارد على طريق حيوية تصل إقليم دارفور الذي تسيطر عليه قوّات الدعم السريع في الغرب بالخرطوم ومدن شرق السودان الخاضعة للجيش.