من المنتظر أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام، اليوم (الإثنين)، خلال لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، صفقة تمكن كييف من إنتاج أجهزة تشويش بريطانية محلياً، بحسب ما كشفت شبكة SkyNews البريطانية. وينتظر أن يجدد بيرنام خلال الزيارة التأكيد على دعم بريطانيا لأوكرانيا.



وسيكون الرئيس الأوكراني أول ضيف دولي لزعيم حزب العمال البريطاني الجديد منذ تسلمه مفاتيح 10 داونينج ستريت، الماضي.



وسيلتقي بيرنام وزيلينسكي مع 200 جندي وبحار أوكراني شاركوا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في تمرين «نسيم البحر» (Sea Breeze)، وهو عملية أمن بحري ومكافحة للألغام، بهدف إعدادهم لمهمات مستقبلية في البحر الأسود.



أجهزة تشويش بريطانية لأوكرانيا



وخلال الزيارة، ستعلن المملكة المتحدة أنها ستشارك الملكية الفكرية لأجهزة التشويش الإلكترونية البريطانية المستخدمة للتشويش على أنظمة الدفاع الجوي الروسية، مع أوكرانيا.



وتعرف هذه الأجهزة باسم «ستون كلوك» (Stone Cloak)، وهي بحجم جهاز لوحي، ويستخدمها الأوكرانيون بالفعل، حيث تثبت على الطائرات المسيرة لمنع تعقبها واستهدافها، لكن من خلال مشاركة الملكية الفكرية ستتمكن أوكرانيا الآن من إنتاج هذه الأجهزة بكميات كبيرة بنفسها.



وقال بيرنام: تقف بريطانيا إلى جانب أوكرانيا، كتفاً بكتف، ويظل دعمنا ثابتاً بلا تردد. يجب ألا يكون لدى روسيا أي شك في عزمنا، ولن نتراجع حتى نحقق سلاماً عادلاً طويل الأمد لأوكرانيا.



وأضاف أن «ستون كلوك» هو أفضل ما أنتجته الابتكارات البريطانية المحلية، مضيفاً أنها «أثبتت فعاليتها في الخطوط الأمامية، وستكون عنصراً حيوياً في حماية أمن بلدينا».



ويأمل بيرنام أن يؤكد توجيه الدعوة إلى زيلينسكي لزيارة داونينغ ستريت قبل أي ضيف آخر، دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا.



25 مليار جنيه إسترليني لأوكرانيا



وحتى الآن، قدمت المملكة المتحدة 25 مليار جنيه إسترليني من الدعم لأوكرانيا، منها 16 مليار جنيه إسترليني مساعدات عسكرية و5.6 مليار جنيه إسترليني دعم غير عسكري.



وزار زيلينسكي المملكة المتحدة الشهر الماضي، والتقى الملك تشارلز الثالث. واستغل كير ستارمر آخر يوم كامل له كزعيم لحزب العمال للقاء الزعيم الأوكراني في كييف في وقت سابق من هذا الشهر.