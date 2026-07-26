ألزمت وزارة البلديات والإسكان الأمانات والبلديات بإنهاء إجراءات طلبات تملّك المساكن المقامة على أراضي وضع اليد خلال 35 يوم عمل، موزعة على جميع مراحل دراسة الطلبات واعتمادها، وذلك بهدف توحيد الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، بعد أن رصدت الوزارة وجود تباين في آلية تطبيق ما ورد بالأوامر السامية المنظمة لهذا الملف بين مختلف الأمانات.

وشدّدت الوزارة، بحسب مصادر «عكاظ»، على أمناء المناطق والمحافظات بشأن تنفيذ الأمر السامي رقم (571)، لافتة إلى أنه «لوحظ وجود تباين في آلية العمل لتطبيق ما ورد بالأوامر المشار إليها»، مؤكدة ضرورة الالتزام بالمدد الزمنية المحددة لكل مرحلة من مراحل المعالجة.

تنظيم يستند إلى الأوامر السامية

وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن معالجة أوضاع المساكن المقامة على أراضي وضع اليد تستند إلى سلسلة من الأوامر السامية الصادرة منذ عام 1405، وما تبعها من توجيهات تؤكد قصر التملّك على السكن الفعلي، مع استمرار معالجة الحالات وفق الضوابط النظامية، ومنح أمناء المناطق والمحافظات الصلاحيات اللازمة لإنجاز الإجراءات.

وحدّدت الوزارة سقفاً زمنياً ملزماً لإنجاز الطلبات، يشمل: 5 أيام عمل لدراسة الطلبات واستكمال الإجراءات الأولية من الأمانات والبلديات، 15 يوم عمل لدراسة الطلبات من اللجان المختصة والتحقّق من استيفاء الشروط، 5 أيام عمل لتقدير قيمة الموقع من لجنة التقدير، 5 أيام عمل لاعتماد قرار البيع من الأمين، و5 أيام عمل لمخاطبة كتابة العدل واستكمال إصدار صك التملّك. وبذلك لا تتجاوز مدة إنجاز الطلب، وفق المدد المحددة، 35 يوم عمل.

وألزمت وزارة البلديات والإسكان الأمانات برفع تقارير دورية ربع سنوية إلى وكالة الوزارة للأنظمة والشؤون القانونية ممثلة بالإدارة العامة لقضايا الأراضي، لمتابعة سير الطلبات، وضمان الالتزام بالمدد الزمنية المقررة وتحقيق توحيد الإجراءات بين مختلف المناطق والمحافظات.