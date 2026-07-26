أحالت الهيئة السعودية للمقيمين (تقييم) في نصف عام 6 مخالفين إلى النيابة لمخالفتهم أحكام نظام المقيّمين المعتمدين، كما أحالت 72 حالة إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام، لاستكمال الإجراءات النظامية، وأصدرت 40 قرارًا بحق عدد من المخالفين، تضمنت عقوبات متنوعة شملت الإنذار، واللوم، والغرامات المالية، والإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة تصل إلى عام، وفقًا لطبيعة المخالفات وجسامتها.



وبينت الهيئة أنها تلقت 75 بلاغًا خلال النصف الأول من العام، كما راجعت 121 تقرير تقييم للتحقق من التزامها بالمعايير المهنية، ونفذت 31 زيارة رقابية لمنشآت التقييم في مختلف مناطق السعودية، وعالجت 18 مخالفة غير جسيمة وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.



وأكدت «تقييم» أن هذه الجهود تأتي ضمن إستراتيجيتها الرامية إلى رفع مستوى الامتثال المهني، وتعزيز موثوقية أعمال التقييم، وحماية المتعاملين في القطاعات التي تعتمد على التقييم، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، ورفع جودة المخرجات المهنية.



وشددت الهيئة على استمرار تنفيذ برامجها الرقابية والتوعوية، داعية جميع الممارسين إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة للمهنة، والحصول على التراخيص النظامية قبل مزاولة أعمال التقييم.