في حادثة صادمة هزّت ولاية ميشيغان الأمريكية، تحوّل حريق اندلع داخل منزل إلى لغز جنائي معقد، بعدما كشفت فرق الإنقاذ عن جثث ثمانية أشخاص، بينهم ستة أطفال، وسط مؤشرات أولية على وقوع جريمة عنيفة سبقت اندلاع النيران.

وأعلنت السلطات الأمريكية العثور على ثمانية أشخاص متوفين داخل منزل في بلدة غراند هافن بولاية ميشيغان، بعد استجابة فرق الشرطة والإطفاء لبلاغ عن حريق اندلع في العقار قبل ظهر الجمعة.

وبحسب ما نقلته شبكة CNN، فإن فرق الطوارئ تمكنت من دخول المنزل عقب السيطرة على الحريق، لتكتشف جثث جميع الأشخاص الذين كانوا بداخله، بينهم ستة أطفال.

وقال النقيب جاكوب سباركس، خلال مؤتمر صحفي، إن التحقيقات الأولية أظهرت أن بعض الضحايا تعرضوا لإطلاق نار، إلا أن السلطات لم تحدد حتى الآن عددهم أو الأسباب الرسمية للوفاة، موضحاً أن أعمار الأطفال تراوح بين 5 و15 عاماً.

وأضاف أن مسرح الحادث يوصف بـ«المعقد»، ولا يزال يخضع لتحقيقات موسعة، مشيراً إلى أن المحققين لا يبحثون حالياً عن أي مشتبه بهم خارج المنزل.

وأوضح سباركس أن إحدى الفرضيات التي يحقق فيها فريق التحقيق تتمثل في احتمال وقوع جريمة قتل أعقبها انتحار، خصوصاً أن جميع المقيمين في المنزل لقوا حتفهم.

وفي ما يتعلق بالحريق، أكد أن ملابساته تثير كثيراً من الشبهات، وأن هناك مؤشرات أولية ترجح أنه أُشعل عمداً، فيما يشارك محققون متخصصون في حرائق شرطة ولاية ميشيغان في أعمال التحقيق لتحديد الأسباب والوقوف على تفاصيل الواقعة.

وتقع بلدة غراند هافن، التي يبلغ عدد سكانها نحو 18 ألف نسمة، على الساحل الشرقي لبحيرة ميشيغان، على بعد نحو 40 كيلومتراً غرب مدينة غراند رابيدز.