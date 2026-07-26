عثرت السلطات الإيطالية على جثة الصحفي الرياضي لويجي لوكا إسبوزيتو، البالغ من العمر 53 عامًا، متفحمة داخل حقل ناءٍ قرب منطقة إيبولي، في حادثة أثارت جدلًا واسعًا، فيما تتولى جهات مختصة بمكافحة الجريمة المنظمة والمافيا التحقيق لكشف ملابسات الجريمة.

وكشفت الفحوص الأولية التي أجريت قبل تشريح الجثمان عن تعرض الضحية لإصابات وكسور متعددة وخطيرة امتدت من منطقة الجمجمة حتى الحوض، ما يشير إلى تعرضه لاعتداء عنيف قبل وفاته، ثم إحراق جثمانه في محاولة لإخفاء معالم الجريمة. كما عثرت الشرطة على أظرف رصاص فارغة بالقرب من موقع الحادثة، رغم أن الفحوص الأولية لم تحسم وجود إصابات ناتجة عن طلقات نارية.

وكانت السلطات قد بدأت عمليات البحث عن إسبوزيتو بعد انقطاع الاتصال به مساء السبت، قبل أن تعثر فرق الشرطة والإطفاء يوم الأحد 19 يوليو الجاري على جثمانه في حالة تفحم شديد حالت في البداية دون تحديد هويته، ليتم التعرف عليه لاحقًا بعد العثور على سيارته الخاصة متوقفة بالقرب من المكان.

وأثار موقع الجريمة وعدد من التفاصيل المحيطة بها تساؤلات المحققين، بعدما عُثر على السيارة مغلقة، بينما كانت مفاتيحها لا تزال بحوزة الصحفي، وهو ما دفع إلى فرضية أنه غادر مركبته بمحض إرادته للقاء شخص يعرفه، قبل تعرضه للاعتداء.

ويشرف رافاييلي كانتوني، المسؤول في جهاز مكافحة المافيا بمدينة ساليرنو، على التحقيقات التي تدرس جميع الاحتمالات بشأن دوافع الجريمة، بما في ذلك الدوافع المالية أو الشخصية أو ما قد يكون مرتبطًا بعمل الضحية الصحفي.

وكان إسبوزيتو، رئيس تحرير الموقع الرياضي «توتو سالرنيتانا»، معروفًا بنشاطه في المجال الرياضي، ولم تكن له صلات معروفة بالمنطقة التي عُثر فيها على جثمانه، كما أكدت شقيقته أنه كان شخصًا هادئًا ولا يملك أعداء معروفين، معربة عن صدمتها من الطريقة الوحشية التي قُتل بها.

وزاد الغموض حول القضية بعد حديث الصحفية باربرا بيلي عن احتمال وجود علاقة سابقة بين إسبوزيتو ووكالة «أرباك» الإقليمية لحماية البيئة في إقليم كامبانيا، وهو ما نفته الوكالة رسميًا، فيما أوضحت شقيقته أنه سبق أن أخبرها بعمله لديها في فترة سابقة.

من جهته، قال بيرلويجي ميليلو، مدير قناة «أوتو تشانل»، إن إسبوزيتو كان يستعد للانضمام إلى برامج القناة كمحلل رياضي خلال الموسم القادم، بينما دعا الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد الأوروبي للصحفيين السلطات الإيطالية إلى كشف ملابسات الجريمة وتحديد ما إذا كان نشاطه الصحفي مرتبطًا بمقتله.