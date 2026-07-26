أعلنت شركة جوجل تطوير أداة «Android Switch»، ضمن نظام «أندرويد 17»، لتسهيل انتقال المستخدمين من هواتف آيفون إلى أجهزة أندرويد، عبر نقل البيانات لاسلكياً ومن دون الحاجة إلى تنزيل تطبيقات إضافية.

وتتيح الأداة الجديدة نقل مجموعة أوسع من البيانات، تشمل الصور ومقاطع الفيديو وجهات الاتصال والرسائل والملفات والتقويم وسجل المكالمات، إلى جانب كلمات المرور ومفاتيح المرور وبيانات شبكات «واي فاي» والمنبهات.

كما تدعم الميزة نقل حساب جوجل وملف الشريحة الإلكترونية «eSIM»، فضلاً عن تخطيط الشاشة الرئيسية والخلفية وإعدادات تسهيلات الاستخدام، مع إمكانية نقل سجل رسائل «iMessage» ومرفقاته.

ويبدأ المستخدم عملية النقل أثناء إعداد هاتف أندرويد الجديد، من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة الظاهر على الشاشة، ثم اختيار البيانات المطلوب نقلها، مع استمرار دعم النقل السلكي.

وبدأت جوجل طرح التجربة على هواتف «Pixel 8» والإصدارات الأحدث العاملة بنظام أندرويد 17، إلى جانب هواتف سامسونج القابلة للطي الجديدة عبر خدمة «Smart Switch»، على أن يتوسع الدعم لاحقاً ليشمل أجهزة أخرى.