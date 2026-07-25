فيما وصفه بأنه سبق صحفي للحاضرين، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عزمه الترشح مجدداً للانتخابات الرئاسية القادمة، معلنا أنه سيخوض السباق نحو البيت الأبيض مرة أخرى.



وخلال كلمة ألقاها مساء (الجمعة) في العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، أكد ترمب أمام الحضور أنه يعتزم الترشح لرئاسة الولايات المتحدة مجدداً، مضيفاً أنه اتخذ بالفعل خطوات رسمية في هذا الاتجاه، وجدد التأكيد على أنه قادر على تحقيق الفوز مرة أخرى.



ووصف ترمب إعلان ترشحه بأنه سبق صحفي للحاضرين من ممثلي وسائل الإعلام، في تصريحات اتسمت بنبرة ساخرة تجاه المؤسسات الإعلامية.



وأكد الرئيس الأمريكي ثقته في قدرته على العودة إلى البيت الأبيض، معتبراً أن الفوز في أي استحقاق رئاسي قادم سيكون أمراً ميسوراً بالنسبة له، ومشيداً بأدائه في إدارة شؤون الرئاسة خلال فترتي توليه المنصب.



وأثناء حديثه عن مستقبله السياسي، أخرج ترمب القبعة الحمراء الشهيرة المرتبطة بحملاته الانتخابية وارتداها أمام الحضور، وكانت تحمل شعار «TRUMP 2028»، في إشارة أثارت اهتمام المراقبين والصحفيين الموجودين في القاعة.



ويحظر التعديل الثاني والعشرون للدستور الأمريكي انتخاب أي شخص لمنصب رئيس الولايات المتحدة لأكثر من ولايتين، غير أن تعديل هذا النص يبقى ممكناً عبر إجراءات دستورية معقدة تتطلب دعماً واسعاً داخل الكونغرس والولايات الأمريكية.



وشارك ترمب رابطة مراسلي البيت الأبيض حفل العشاء السنوي الذي أُقيم بعد نحو ثلاثة أشهر من الحفل الرسمي الأول، الذي أُلغي بسبب إطلاق نار في فندق واشنطن هيلتون الذي كان يستضيفه.



ودخل ترمب قاعة الاحتفالات على وقع التصفيق، وتلقى الشكر على دعمه من رئيسة رابطة مراسلي البيت الأبيض ويجيا جيانغ التي قالت: «رسالتنا الليلة هي: لقد عدنا. لن نكون خائفين. نرفض أن تكون الكلمة الأخيرة لعمل من أعمال العنف».



وكان قد تقرر إلغاء حفل العشاء الرسمي، الذي أُقيم في 25 أبريل الماضي بحضور صحفيين وسياسيين ومسؤولين في الإدارة الأمريكية، بعد أن اقتحم رجل نقطة تفتيش أمنية، وأطلق النار من بندقية خارج القاعة التي كان فيها ترمب وأعضاء من إدارته.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في بيان صحفي: «في أبريل، وعد الرئيس ترمب بإتمام المهمة وتنظيم عشاء آخر لرابطة مراسلي البيت الأبيض، واليوم سيفي بهذا الوعد».



وأُقيم حفل العشاء في فندق والدورف أستوريا، وسط إجراءات أمنية مشددة، وقال مدير جهاز الخدمة السرية شون كوران للصحفيين إن فريقاً ينفّذ خطة أمنية شاملة في الفندق.



وشُوهد كوران عند مدخل الفندق وهو يراقب وصول الضيوف، قبل أن يتجول في البهو الرئيسي للفندق.



وأغلقت الشرطة وعناصر الحرس الوطني الطرق المحيطة بالموقع، وأقامت طوقاً أمنياً واسعاً، مع أن إجراءات تفتيش الضيوف اقتصرت على تدقيق سريع نسبياً.