هدد يورغن كلوب بالاستقالة من تدريب منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، حال تعرض عائلته لأي مضايقات.

وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم قد أعلن، اليوم (الجمعة)، تعيين يورغن كلوب مدرباً للمانشافت بعقد يمتد حتى عام 2030، خلفاً ليوليان ناغلسمان، الذي استقال من منصبه عقب الوداع المبكر لبطولة كأس العالم 2026 من دور الـ32 على يد باراغواي.

وقال كلوب خلال مؤتمر تقديمه مدرباً للمنتخب الألماني: «مهمتي هي جعل المنتخب الألماني فريقاً أفضل، وآمل أن تكون لدي خيارات أوسع للاختيار من بينها، لكن هذا ليس شيئاً أفعله ضدكم، بل أفعله من أجلكم. إنه لشرف لي».

العائلة «خط أحمر»

وأضاف: «سأتقاضى راتباً مجزياً للغاية، وإذا كان أداء يورغن كلوب سيئاً غداً، فسأرحل. لكن إذا قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم إنهاء التعاقد، فسأنهي الأمر. وإذا أسأتم التصرف ولم تتركوا عائلتي وشأنها، فسأرحل، وسأنسحب ببساطة، أعلم أن هناك دولاً أخرى يُعامل فيها مدربو المنتخبات الوطنية معاملة أسوأ، لكنني مستعد للاستقالة إذا لزم الأمر».

استعادة هوية المانشافت أولوية كلوب

وحول مهمته مع المنتخب الألماني، قال: «وجود يورغن كلوب في هذا المنصب لا يعني تلقائياً أننا سنصبح أبطالاً للعالم. النجاح هو مقارنة الأداء بالتوقعات، ونحن بحاجة إلى وضع توقعات جديدة، كثيرون يسألون: هل نحن بنفس قوة فرنسا؟ إذا كانت الإجابة لا، فهذا لا يعني بالضرورة أننا أقل منهم، وإذا كان السؤال: هل نملك لاعبين مثل ديمبلي، وباركولا، ومبابي؟ فالإجابة لا، لا نملكهم، لكننا ما زلنا قادرين على الفوز عليهم».

وتابع: «لا نريد أن نلعب مثل الأرجنتين، أو إسبانيا، أو إنجلترا، أو فرنسا، نريد أن نلعب بأسلوب ألمانيا، بالطريقة الألمانية، هل نحن أفضل منتخب في العالم حالياً؟ لا، لسنا كذلك، وأنا أتقبل هذا الواقع، وهل سنرضى بأن نكون المنتخب الثاني؟ حينها سيقول الناس إننا لسنا الرقم واحد».

وختم قائلاً: «في الوقت الحالي، هناك 11 منتخباً يتفوقون علينا، نعم، يمكننا هزيمتهم، لكن لتحقيق ذلك يجب أن نقدم كرة قدم مميزة».