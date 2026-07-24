يواجه اللاعب الأسترالي كريستيان فولباتو، مهاجم نادي ساسولو الإيطالي، أزمة خارج الملاعب بعد أن أظهر اختبار مبدئي أجرته الشرطة نتيجة إيجابية للكوكايين، عقب توقيفه بسبب القيادة بسرعة مفرطة في مدينة سيدني الأسترالية.

وأوقفت شرطة نيو ساوث ويلز اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً في الساعات الأولى من صباح الجمعة، بعدما رُصد وهو يقود سيارته بسرعة بلغت 109 كيلومترات في الساعة في منطقة لا تتجاوز السرعة المسموح بها فيها 60 كيلومتراً في الساعة.

وخضع فولباتو لاختبار مبدئي للكشف عن المخدرات، أظهر، وفق ما أعلنته الشرطة والتقارير الإعلامية، نتيجة إيجابية للكوكايين، قبل أخذ عينة لعاب ثانية وإرسالها إلى المختبر لإجراء تحاليل إضافية.

وتأتي الواقعة بعد أن أوقفت الشرطة اللاعب للمرة الثانية خلال الليلة نفسها بسبب السرعة، إذ كان قد تلقى مخالفة في وقت سابق بعد قيادته بسرعة تجاوزت الحد المسموح به.

وبناءً على الإجراءات المتخذة، جرى تعليق رخصة القيادة الدولية الخاصة بفولباتو لمدة ستة أشهر، فيما لم توجه إليه حتى الآن تهمة جنائية، بانتظار نتائج الفحوصات الإضافية.

وأعلنت كرة القدم الأسترالية أنها على علم بالواقعة، مؤكدة تواصلها مع اللاعب وتقديم الدعم له خلال فترة التحقيق، فيما تعهد اتحاد اللاعبين المحترفين في أستراليا بدعمه أيضاً.

وتأتي الأزمة بعد أسابيع قليلة من تحول فولباتو إلى أحد أبرز الوجوه الصاعدة في كرة القدم الأسترالية، بعدما اختار تمثيل منتخب أستراليا بدلاً من إيطاليا، التي سبق أن لعب لمنتخباتها في الفئات السنية.

وكان فولباتو ضمن قائمة أستراليا في كأس العالم 2026، بعد أن استدعاه المدرب توني بوبوفيتش إلى تشكيلة المنتخب، عقب انتقاله الدولي إلى صفوف «الكانجارو». ويلعب اللاعب في صفوف ساسولو الإيطالي، بعد أن تدرج في أكاديمية روما.