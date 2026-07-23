صنّفت الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولاً بارزاً في جماعة الإخوان، إلى جانب 3 أفراد و3 كيانات بتهمة تقديم دعم مالي لحركة حماس، في خطوة أعلنت الخارجية الأمريكية أنها تأتي ضمن جهود واشنطن لتجفيف منابع تمويل الإرهاب.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن الأشخاص والكيانات المشمولين بالعقوبات يقيمون خارج مصر، موضحة أن واشنطن تعمل على تفكيك الشبكات المالية التابعة لجماعة الإخوان وحماس.

وأضافت الوزارة أن جماعة الإخوان وحماس تديران منظمات واجهة تُستخدم لنقل الأموال وتقديم الدعم المالي، مشيرة إلى أن الإجراءات الجديدة تستهدف تعطيل هذه الشبكات والحد من قدرتها على تمويل الأنشطة الإرهابية.