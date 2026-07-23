وضعت الفنانة اللبنانية نجوى كرم حدًا للشائعات التي طالت حياتها الزوجية خلال الأشهر الماضية، بعدما ظهرت برفقة زوجها رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني في مناسبة عائلية، في أول إطلالة تجمعهما منذ انتشار أنباء عن انفصالهما.

ظهور ينهي الجدل

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت نجوى كرم وزوجها وهما يشاركان الحضور أجواء الاحتفال، حيث تبادلا الأحاديث والابتسامات وتفاعلا مع الأغاني وسط أجواء عائلية، فيما لفتت الفنانة الأنظار بإطلالة ارتدت خلالها فستانًا بنفسجيًا، بينما رافقها زوجها طوال السهرة.

شائعات متكررة

وجاء الظهور بعد أشهر من تداول شائعات عن انفصال الثنائي، وهي الأنباء التي سبق أن نفتها مصادر مقربة من الفنانة، مؤكدة استقرار حياتها الزوجية وعدم وجود أي خلافات بينهما.

حفلة مرتقبة في دبي

وعلى الصعيد الفني، تستعد نجوى كرم لإحياء حفلة غنائية في دبي يوم 2 أكتوبر 2026 على مسرح «كوكاكولا أرينا»، بمصاحبة أوركسترا موسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، في أمسية ينتظر أن تقدم خلالها باقة من أشهر أعمالها بتوزيعات موسيقية حديثة.

أعمال جديدة

وتواصل نجوى كرم في الوقت ذاته التحضير لعودتها الغنائية، بعدما ظهرت أخيرًا داخل أحد الأستوديوهات لتسجيل أعمال جديدة، في خطوة زادت من ترقب جمهورها للكشف عن مشروعها الفني القادم وموعد طرحه.