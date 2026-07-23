تحيي النجمة العالمية شاكيرا حفلاً فنياً في الإمارات بعد غياب دام ستة عشر عاماً، ضمن فعاليات النسخة الثانية لمهرجان أوف ليمتس 2026.

نجمة رئيسية

وتعتلي الأسطورة الكولومبية خشبة مسرح الاتحاد بارك في جزيرة ياس الشهر القادم، لتكون النجمة الرئيسية في المهرجان العالمي أوف ليمتس 2026، الذي يقدم للجمهور تجربة حية وممتدة تصل إلى اثنتي عشرة ساعة متواصلة من الموسيقى والعروض الحية.

وتشهد النسخة الثانية من المهرجان مشاركة نخبة من أبرز الأسماء في عالم الموسيقى والبوب، إلى جانب شاكيرا، بحيث يشارك في التشكيلة الرسمية للحدث فرقة البوب الشهيرة جوناس براذرز، والنجم العالمي ني يو الفائز بجائزة غرامي ثلاث مرات، إضافة إلى مشاركة مميزة من بيفي كلايرو، وكاليو، وسكوتينغ فور غيرلز، وتايلودر، وبيو، ويارا مصطفى، ويز.

مؤثرات بصرية وعروض فريدة

وتتوزع هذه العروض الفريدة عبر مسارح متعددة مدعومة بمؤثرات بصرية مبهرة وإنتاج فني عالي الطاقة، مع التنويه بإمكانية الكشف عن أسماء أخرى تنضم للحدث لاحقاً. ينطلق المهرجان (السبت) 21نوفمبرفي تمام الثالثة عصراً ويمتد على مدار اثنتي عشرة ساعة متواصلة. ويسمح بدخول الأطفال والأفراد من سن خمس سنوات فما فوق، مع اشتراط مرافقة شخص بالغ لا يقل عمره عن 18 عاماً للقاصرين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً كما تم تجهيز موقع الحدث بالكامل ليكون ملائماً ومتاحاً لمستخدمي الكراسي المتحركة ولأصحاب الهمم.