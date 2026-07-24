في إطار تعاون فني جديد بين مصر وفرنسا، تتواصل الاستعدادات لتقديم المسرحية الغنائية «داليدا.. الأغنية التي لا تنتهي»، من إخراج خيري بشارة، وتأليف وليد خيري، وبطولة مطربة السوبرانو العالمية فرح الديباني، على أن ينطلق عرضها الأول في الإسكندرية 31 أكتوبر القادم، قبل بدء جولتها في فرنسا.

وكشف المخرج خيري بشارة لـ«عكاظ» أن اختيار فرح الديباني جاء انطلاقاً من قناعته الكاملة بموهبتها، مؤكداً أن النص الذي كتبه وليد خيري يقدّم معالجة مختلفة لحياة داليدا، بعيداً عن قالب السيرة الذاتية التقليدية، وهو ما شكّل أحد أبرز أسباب حماسه للمشروع.

وأوضح بشارة أن العرض سيستعين بتقنيات الذكاء الاصطناعي في عدد من المشاهد، لا سيما المرتبطة بطفولة داليدا، لافتاً إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في اختيار ممثلين يجيدون اللغتين العربية والفرنسية، بما يتيح تقديم المسرحية بالفريق نفسه في مصر وفرنسا.

من جانبها، قالت فرح الديباني لـ«عكاظ» إن عمق داليدا الإنساني وما كانت تخفيه من مشاعر وأحزان كان أكثر ما جذبها إلى الشخصية، مشيرة إلى أن تجسيدها في مسرحية غنائية شكّل حلماً رافقها منذ الطفولة، قبل أن يتحقق بالتعاون مع خيري بشارة.

وأكدت الديباني أنها تقدّم الشخصية برؤيتها الخاصة، مستفيدة من توجيهات بشارة ودراستها للأوبرا، للوصول إلى أبعاد داليدا وتحقيق التوازن بين الأداء التمثيلي والغنائي على خشبة المسرح.