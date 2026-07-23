أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية -بأشد العبارات- التهديدات التي أطلقتها مليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك تهديدات تستهدف الملاحة البحرية عبر مضيق باب المندب، عادة هذه التهديدات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وجددت الوزارة -وفق بيان أصدرته- تأكيدها على ضرورة احترام حرية الملاحة البحرية والتنفيذ الكامل للقرارات الدولية؛ بما يضمن دعم الشرعية اليمنية وانسحاب مليشيا الحوثي من المناطق التي سيطروا عليها، مشددة على أهمية الحفاظ على أمن الممرات البحرية والاستقرار الإقليمي.