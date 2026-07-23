كشف تقرير صحفي عن رفض أربعة لاعبين في نادي برشلونة صفقة التعاقد مع مهاجم أتلتيكو مدريد جوليان ألفاريز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويصر نادي برشلونة على التعاقد مع ألفاريز لتعويض رحيل مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وقد أعلن المهاجم الأرجنتيني رغبته في مغادرة أتلتيكو مدريد والانضمام إلى «البلوغرانا»، إلا أن إدارة «الروخي بلانكوس» تتمسك باستمرار اللاعب، الذي يمتد عقده حتى 2030، مع وجود شرط جزائي تبلغ قيمته نحو 500 مليون يورو.

رباعي برشلونة يرفض الصفقة

وبحسب ما نقلته شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية، فإن أربعة لاعبين في برشلونة يرفضون فكرة قدوم ألفاريز، وهم؛ فيران توريس، الذي يعتقد أنه قادر تماماً على أن يكون لاعباً أساسياً، كما يشعر بجرح في كبريائه، ويفكر جدياً في الانضمام إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وأضافت أن غافي وبيدري ليسا متحمسين أيضاً، فهما مقربان من فيران، وتربطهما به علاقة جيدة، ولن ينظرا بعين الرضى إلى التعاقد مع ألفاريز، أما اللاعب الرابع فهو رافينيا، إذ يعتقد البرازيلي أن النادي بعد أن ضم أنتوني غوردون وكريم أديمي ليس بحاجة إلى إنفاق مبلغ ضخم على جوليان ألفاريز، وهذا هو رأي بعض أعضاء الإدارة الرياضية أيضاً.

ديكو وفليك يعارضان رأي لابورتا

ووفقاً لوسائل إعلام إسبانية، يعتقد المدير الرياضي لبرشلونة، ديكو ومدرب الفريق هانز فليك أن سعر اللاعب مبالغ فيه، وأنه من الأفضل الاستثمار في لاعب أقل تكلفة، لكن هذا يتعارض مع رأي رئيس النادي خوان لابورتا، الذي جعل التعاقد مع جوليان ألفاريز على رأس أولوياته.