اقترب نادي برشلونة من حسم صفقة التعاقد مع ظهير أيمن الهلال جواو كانسيلو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان كانسيلو قد انضم إلى برشلونة في الميركاتو الشتوي الماضي لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، بعد خروجه من حسابات مدرب الهلال سيموني إنزاغي، وشارك اللاعب البرتغالي في 23 مباراة تحت قيادة المدرب هانز فليك في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين وقدم أربع تمريرات حاسمة.

اتفاق بين برشلونة وكانسيلو

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فقد اتفق برشلونة مع كانسيلو على بنود العقد الجديد كافة، إذ لا يفكر اللاعب البرتغالي سوى في ارتداء قميص «البلوغرانا»، لكن يتعين أولاً إنهاء بعض التفاصيل الضريبية قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

الهلال وبرشلونة أمام اللمسات الأخيرة

وأضافت أن كانسيلو يقضي عطلته في جزيرة سردينيا الإيطالية بعد انتهاء مشاركته في كأس العالم، بانتظار أن ينهي نادي الهلال، الذي يرتبط معه بعقد حتى 2027، وبرشلونة اتفاقية انتقاله الدائم.

كانسيلو قد يبدأ الإعداد مع الهلال

وأوضح التقرير أن برشلونة لا يتوقع حسم الملف قبل المعسكر الإعدادي للفريق الأول في سانت جورج بارك، لذلك من المرجح أن يبدأ جواو كانسيلو فترة الإعداد للموسم الجديد مع الهلال تحت قيادة المدرب سيموني إنزاغي.

ولا يزال هناك متسع من الوقت، إذ سيخوض الفريق الكتالوني مباراته الأولى في الدوري الإسباني يوم الأحد 23 أغسطس أمام إلتشي.