كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن التشكيل المثالي لبطولة كأس العالم 2026، التي أُقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بتصويت المشجعين.

وتُوج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026 عقب فوزه على الأرجنتين بهدف نظيف سجله فيران توريس، في المباراة النهائية التي أُقيمت الأحد الماضي على ملعب «ميتلايف» في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة.

فوزينيا يتفوق على سيمون

وشهد التشكيل المثالي مفاجأة بوجود حارس منتخب الرأس الأخضر فوزينيا، رغم فوز حارس مرمى منتخب إسبانيا أوناي سيمون بجائزة أفضل حارس في المونديال.

فيما غاب قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو عن التشكيل المثالي، بعدما ودع البطولة مبكراً من دور ثمن النهائي على يد إسبانيا.

التشكيل المثالي لمونديال 2026

حراسة المرمى: فوزينيا (الرأس الأخضر).

خط الدفاع: مارك كوكوريلا (إسبانيا) - دايوت أوباميانكو (فرنسا) - ليساندرو مارتينيز (الأرجنتين) - بيدرو بورو (إسبانيا).

الوسط: رودري (إسبانيا) - جود بيلينغهام (إنجلترا) - مايكل أوليسيه (فرنسا).

الهجوم: ليونيل ميسي (الأرجنتين) - كيليان مبابي (فرنسا) - إيرلينغ هالاند (النرويج).