أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، اليوم (الأربعاء)، تعاقده مع نجم خط الوسط البرازيلي كاسيميرو في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

تفاصيل التعاقد

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «تعاقد نادي إنتر ميامي مع لاعب الوسط البرازيلي الدولي كاسيميرو كلاعب حر حتى نهاية موسم 2027 من الدوري الأمريكي لكرة القدم، مع خيار التمديد حتى يونيو 2029».

وأضاف البيان: «بفضل مسيرة حافلة بالنجاحات على أعلى مستويات كرة القدم على مستوى الأندية والمنتخبات، يجلب كاسيميرو معه خبرة بطولية وقيادة وتجربة لا تُقدَّر بثمن إلى إنتر ميامي، حيث يواصل النادي بناء فريق قادر على المنافسة وفق أعلى معايير هذه الرياضة».

مزاملة ميسي

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في وقت سابق أن كاسيميرو اختار الانضمام إلى إنتر ميامي لرغبته في مزاملة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

مسيرة مميزة مع مانشستر يونايتد

ولعب كاسيميرو أربعة مواسم بقميص مانشستر يونايتد، مثّل خلالها الفريق في 160 مباراة وسجل 26 هدفاً، كما لعب دورًا محورياً في تتويج الفريق بكأس كاراباو عام 2023، مسجلاً هدفاً برأسية في المباراة النهائية أمام نيوكاسل يونايتد، إضافة إلى المساهمة في التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2024.