لم تجد فتاة عراقية في الـ19 من عمرها وسيلة للهرب من ثقل الخيبة سوى القفز نحو المجهول، بعدما قادتها ضغوط نفسية حادة إثر رسوبها في الامتحانات الجامعية إلى إلقاء نفسها من الطابق الثالث لإحدى بنايات مجمع «بسمايا» السكني بالعاصمة بغداد، في محاولة مفجعة لإنهاء حياتها.

ولحسن الحظ، نجت الشابة التي نقلت على الفور إلى المستشفى وهي تعاني من رضوض متفرقة في جسدها لتلقي العلاج، فيما سلطت الحادثة الضوء مجدداً على واقع نفسي معقد يعيشه العديد من الشباب.

وتأتي هذه المحاولة الحزينة لتلقي بظلالها الثقيلة على الشارع العراقي، لا سيما أنها جاءت بعد يوم واحد فقط من إقدام ثلاث نساء على إنهاء حياتهن شنقاً في بغداد، ما يعكس منحنى خطيراً لتصاعد الظاهرة؛ إذ تشير التقارير الرسمية إلى تسجيل مئات الحالات سنوياً لإنهاء الحياة بأساليب مختلفة كالشنق والحرق وإطلاق النار، في جرس إنذار متكرر يقرع أبواب المجتمع حول تزايد الضغوط النفسية والاجتماعية التي تعصف بالشباب والنساء.