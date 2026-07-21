«كأنه إدمان هيروين».. فنانة شهيرة تكشف تعافيها من تعاطي الحشيش

في تصريحات صادمة أثارت تفاعلاً واسعاً في الأوساط الفنية العالمية، خرجت نجمة هوليوود الشهيرة والمرشحة للأوسكار شارون ستون عن صمتها لتكشف كواليس رحلتها القاسية والصادمة مع رحلة التعافي من الإدمان، مشبهة المعاناة الجسدية والنفسية للتخلص من السموم بـ «التعافي من إدمان الهيروين».

الممثلة البالغة من العمر 68 عاماً، فتحت قلبها لموقع «فارييتي» لتروي تفاصيل معركة بقاء استمرت أشهراً طويلاً، واجهت خلالها أزمات صحية مزدوجة بسبب أدوية طبية ثقيلة وتغيرات كيميائية خطيرة في المواد المخدرة الحديثة.

وكشفت ستون محطات مظلمة عاشتها خلف الأضواء، وتحديداً فيما يتعلق باعتمادها السابق على مواد كادت تودي بحياتها، إذ أعلنت النجمة العالمية اتخاذها قراراً حاسماً بقطع علاقتها تماماً مع تدخين الحشيش، موضحة أن التركيبات الكيميائية للمواد المتداولة أحدثت اضطرابات حادة في جسدها أدخلتها في نوبة مرض استمرت شهراً كاملاً. كما نوهت ستون إلى التحذيرات الشديدة التي تلقتها من طبيب الأعصاب الخاص بها، والذي أكد لها أن المواد المخدرة الحديثة باتت تحيل أعداداً هائلة من المتعاطين إلى أقسام الطوارئ بحالات بالغة الخطورة. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل خاضت ستون حرباً أخرى عندما قررت التوقف عن تناول عقاقير طبية فرضت عليها منذ إصابتها بسكتة دماغية عام 2001، لتواجه أعراض انسحاب عنيفة تركتها طريحة الفراش لأربعة أشهر ونصف الشهر قبل أن تسترد عافيتها بالكامل.

تأتي هذه الاعترافات المدوية بالتزامن مع طفرة استثنائية تعيشها ستون على المستوى المهني والشخصي بعيداً عن أزمات الماضي:

استوديو الفن التشكيلي: حولت جزءاً من قصرها في «بيفرلي هيلز» إلى استوديو خاص للرسم وإنتاج اللوحات الزيتية التي خطفت الأنظار وعرضت في محافل عالمية.

إدارة رقمية عائلية: أسندت إدارة منصاتها الرقمية وتفاعلها على شبكات التواصل الاجتماعي لابنها الأكبر «روان»، محققة نقلة نوعية في حضورها الافتراضي.

العودة للمنصات الكبرى: بعد غياب دام 33 عاماً، عادت النجمة إلى منصات العرض العالمية عبر مشاركتها في عرض أزياء علامة «فيتمنتس» بباريس، كاشفة عن طموحها القادم لخوض غمار المسرح الاستعراضي في مسارح «برودواي».

وقالت شارون ستون في اعترافاتها: «تجربة الانسحاب وتجاوز تلك المواد لم تكن نزهة قط.. كانت تشبه تماماً التعافي من إدمان الهيروين، لكنني استرددت حياتي وجسدي بالكامل بعد معركة قاسية».