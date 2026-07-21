وقعت المملكة العربية السعودية، ممثلةً في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وجمهورية موريشيوس، ممثلةً بهيئة مكافحة الجرائم المالية، اليوم، مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد، وتعزيز التعاون المشترك في مكافحة الجرائم العابرة للحدود المرتبطة بقضايا الفساد.

ومثّل المملكة في توقيع المذكرة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، ومن الجانب الموريشي رئيس هيئة مكافحة الجرائم المالية تيتروديو داووداري.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين، وتبادل المعلومات والخبرات، وبناء القدرات، وتطوير الممارسات المتخصصة في مجالات حماية النزاهة، والوقاية من الفساد ومكافحته، ومكافحة الجرائم العابرة للحدود المرتبطة بقضايا الفساد، بما يتوافق مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وخلال الزيارة، التقى رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد دولة رئيس وزراء جمهورية موريشيوس الدكتور نافين رامغولام، كما التقى وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية دانانجاي رامفول، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية موريشيوس فايز بن مشل التمياط.

وجرى خلال اللقاءين استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية موريشيوس، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات حماية النزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يُسهم في دعم الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، وتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية والفساد العابر للحدود.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لتعزيز حضورها الدولي، وتوسيع شراكاتها مع الأجهزة النظيرة والمنظمات الدولية، بما يسهم في تبادل الخبرات، وتطوير القدرات المؤسسية، ودعم الجهود الدولية لحماية النزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته، ويعزز مكانة المملكة العربية السعودية شريكاً فاعلاً في الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.