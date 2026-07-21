وصل السفير الدكتور فيصل بن سعود المجفل، اليوم (الثلاثاء)، إلى العاصمة الفرنسية باريس لمباشرة مهام عمله سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة العربية السعودية لدى جمهورية فرنسا وإمارة موناكو.

وكان في استقباله في مطار شارل ديغول مندوب المراسم في وزارة الخارجية الفرنسية، والقائم بالأعمال وجدي محرم، وعدد من منسوبي السفارة السعودية.

ورفع السفير المجفل بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على الثقة الملكية الكريمة، معبراً عن تقديره واعتزازه بها، وداعياً الله عز وجل أن يكون عند حسن ظن القيادة في خدمة الدين والمليك والوطن، وأن يوفقه بمهامه لتعزيز مصالح المملكة وخدمة مواطنيها، والمساهمة في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الصديقين على كافة الأصعدة.