تعيش جماهير كرة السلة حول العالم حالة من الترقب مع اقتراب ليبرون جيمس من الكشف عن قراره بشأن مستقبله في دوري الـNBA، في واحدة من أكثر القصص إثارة خلال فترة الانتقالات. وبعد أن قرر النجم التاريخي عدم الاستمرار مع لوس أنجلوس ليكرز، أصبح السؤال الأكبر، ما القميص الذي سيرتديه في الموسم القادم؟



ليبرون، البالغ من العمر 41 عاماً، يدخل المرحلة الأخيرة من مسيرته الاستثنائية، لكنه لا يزال يبحث عن فرصة جديدة للمنافسة على لقب إضافي قبل إسدال الستار على رحلة صنعت تاريخ الدوري الأمريكي. ولم يعد الأمر متعلقاً بإثبات مكانته، بعدما أصبح الهداف التاريخي للدوري وحقق كل الإنجازات الفردية والجماعية تقريباً، بل أصبح مرتبطاً باختيار النهاية الأكثر تأثيراً في مسيرته.



ازدادت التكهنات حول موعد الإعلان بعد تلميحات من شخصيات رياضية، من بينها اللاعب السابق باتريك بيفرلي، الذي أشار إلى أن قرار جيمس قد يصدر اليوم. كما أن انتهاء الأحداث الرياضية الكبرى في الفترة الأخيرة جعل البعض يعتقد أن ليبرون يفضل اختيار توقيت يكون فيه الاهتمام الإعلامي منصباً بالكامل على خطوته القادمة.



وتشير أحدث التوقعات إلى أن ميامي هيت أصبح من أبرز المرشحين للحصول على خدماته. العودة إلى ميامي تحمل الكثير من الرمزية بالنسبة لجيمس، فهي المدينة التي عاش فيها واحدة من أكثر فتراته نجاحاً عندما قاد الفريق إلى لقبين في الدوري خلال حقبة الثلاثي الشهير مع دواين وايد وكريس بوش.



هذه المرة، سيكون السيناريو مختلفاً، إذ إن فكرة انضمام ليبرون إلى ميامي تقوم على تشكيل فريق يضم أسماء كبيرة قادرة على المنافسة الفورية، مع وجود نجوم مثل يانيس أنتيتوكونمبو وبام أديبايو. لكن التحدي سيكون في قدرة الفريق على بناء تشكيلة متوازنة، لأن الاعتماد على ثلاثة نجوم فقط قد لا يكون كافياً في منافسة شرسة تضم فرقاً عميقة وقوية.



في المقابل، يبقى كليفلاند كافالييرز الخيار الأكثر ارتباطاً بالعاطفة والتاريخ. فليبرون ليس مجرد لاعب سابق للفريق، بل هو ابن مدينة أكرون القريبة من كليفلاند، والرجل الذي عاش رحلة كاملة مع الجماهير بدأت كموهبة شابة تحمل آمال المدينة، ثم تحولت إلى قصة رحيل مثيرة للجدل، قبل أن يعود عام 2014 ويقود الفريق إلى أول بطولة NBA في تاريخه عام 2016.



عودة جيمس إلى كليفلاند للمرة الثالثة ستكون نهاية سينمائية لمسيرته، حيث سيختتم رحلته في المكان الذي بدأ منه كل شيء. ويمتلك الفريق مجموعة من العناصر القوية بقيادة دونوفان ميتشل، إلى جانب إيفان موبلي وجاريت ألين، ما يمنح ليبرون فرصة للانضمام إلى فريق قادر على تحقيق الانتصارات. لكن السؤال الأكبر يبقى حول قدرة كليفلاند على التحول من منافس قوي إلى بطل حقيقي.



أما فيلادلفيا سفنتي سيكسرز فيقدم ربما المشروع الأكثر إغراء من الناحية الرياضية. فوجود أسماء مثل جويل إمبيد، جايلن براون، وتايريز ماكسي يجعل الفريق يبدو كواحد من أكثر الخيارات جاهزية للمنافسة على البطولة. كما أن التقارير تشير إلى وجود تواصل بين نجوم الفريق وليبرون من أجل إقناعه بالانتقال إلى فيلادلفيا.



لكن مستقبل هذا الخيار يرتبط بشكل كبير بصحة إمبيد، إذ إن الإصابات كانت دائماً العامل الذي يهدد طموحات الفريق خلال السنوات الماضية. وسيكون على ليبرون أن يقيّم مدى قدرة الفريق على المنافسة حتى في حال غياب نجمه الأساسي لفترات طويلة.



ويظهر غولدن ستيت ووريورز كخيار يجذب الجماهير بسبب الجانب التاريخي والترفيهي. فكرة اجتماع ليبرون مع ستيف كاري وجيمي باتلر تمنح الدوري واحدة من أكثر القصص إثارة، حيث يجتمع ثلاثة من أكبر نجوم الجيل الأخير في محاولة لتحقيق لقب جديد قبل نهاية مشوارهم.



ورغم قوة الفكرة من الناحية الإعلامية، فإن الجانب الرياضي يثير بعض الشكوك، خصوصاً أن ووريورز يواجه مرحلة انتقالية ويحاول الحفاظ على قدرته التنافسية في ظل قوة أندية الغرب.



كما ظهرت خيارات أخرى مثل دنفر ناغتس ومينيسوتا تمبروولفز. دنفر يقدم فرصة للعب إلى جانب نيكولا يوكيتش وجمال موراي، وهو سيناريو قد يمنح ليبرون دور النجم المخضرم الذي يكمل فريقاً جاهزاً للمنافسة. أما مينيسوتا فتملك مشروعاً شاباً بقيادة أنتوني إدواردز، لكنها تبدو أقل جاهزية مقارنة بباقي الخيارات المطروحة.



في النهاية، قرار ليبرون جيمس سيكون أكثر من مجرد انتقال لاعب إلى فريق جديد، فهو فصل أخير في قصة أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة السلة. وبين العودة إلى كليفلاند بحثاً عن نهاية عاطفية، أو الذهاب إلى ميامي لاستعادة ذكريات المجد، أو اختيار فريق جاهز لتحقيق اللقب، يقف جيمس أمام آخر القرارات الكبرى في مسيرة لا تشبه أي مسيرة أخرى.



العالم ينتظر الآن لحظة الإعلان، لأن الفريق الذي سيحصل على توقيع ليبرون، سيكسب أيقونة ورمزاً رياضياً قادراً على تغيير شكل المنافسة وصناعة فصل جديد من أسطورته، رغم تقدمه بالعمر.