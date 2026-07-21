أعلن نادي الهلال السعودي نجاح العملية الجراحية التي خضع لها قائد الفريق الأول لكرة القدم سالم الدوسري، لعلاج إصابة في وتر الركبة، وذلك في فنلندا تحت إشراف الطبيب المختص لانسي ليمباينن.



وأوضح النادي، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن الجراحة أُجريت صباح (الثلاثاء)، وتكللت بالنجاح، مشيراً إلى أن اللاعب سيبدأ خلال الفترة القادمة برنامجاً علاجياً وتأهيلياً في أحد المراكز الطبية المتخصصة، بإشراف الجهاز الطبي للفريق.



وكان الدوسري قد خضع، (الإثنين)، لفحوصات طبية في فنلندا لتقييم حالته وتحديد مدى حاجته إلى التدخل الجراحي، قبل أن يقرر الفريق الطبي إجراء العملية.



وسبق للهلال أن أعلن في 10 يوليو الجاري أن اللاعب يحتاج إلى برنامج علاجي وتأهيلي يمتد ما بين ستة وثمانية أسابيع، إلا أن إجراء العملية الجراحية قد يؤدي إلى تمديد فترة غيابه عن الملاعب، وفقاً للتقديرات الطبية.



ويأتي ذلك بعد مشاركة الدوسري مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم، التي ودعها «الأخضر» من دور المجموعات، بعدما أنهى مشواره في المركز الرابع برصيد نقطتين، متأخراً بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثالث.



وعلى صعيد مشاركاته مع الهلال، خاض الدوسري خلال الموسم الماضي 26 مباراة، سجل خلالها ثمانية أهداف، وقدم 10 تمريرات حاسمة.



ويُعد الدوسري، البالغ من العمر 35 عاماً، أحد أبرز نجوم الهلال عبر تاريخه، إذ انضم إلى الفريق الأول عام 2011، وأسهم في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية، فيما تتردد أنباء عن تلقيه عروضاً للانتقال خلال فترة الانتقالات الحالية، في ظل تقارير إعلامية تحدثت عن اهتمام نادي الدرعية وأحد أندية الدوري القطري بالتعاقد معه، دون صدور أي إعلان رسمي بشأن مستقبله.