أعلنت دله الصحية عن استكمال صفقة بيع حصتها البالغة 31.21% في شركة الدكتور محمد بن راشد الفقيه وشركائه إلى شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه («فقيه الطبية») وذلك لقاء مبلغ نقدي إجمالي بقيمة 497,983,407 ريالات.

وتأتي الصفقة جزءاً من إستراتيجية شركة دله الصحية لتعزيز كفاءة محفظتها الاستثمارية، ودعم مركزها المالي وسيولتها النقدية بما يرسخ خطط النمو والتوسع الخاصة بها، سواءً بإنشاء مستشفيات جديدة أو الاستحواذ على مستشفيات قائمة، مع التركيز على أصول تشغّلها مباشرة وتتملكها بالكامل.

ومن المتوقع أن يكون للصفقة أثر مالي إيجابي على شركة دله الصحية يشمل الربح الرأسمالي على الأسهم المباعة، إضافة إلى التوفير المتوقع في تكاليف التمويل المستقبلية، بالنظر إلى أن الشركة تعتزم استخدام عائدات الصفقة بشكل رئيسي لتقليل حجم تسهيلات المرابحة الحالية في قائمة مركزها المالي، ما سيؤدي إلى تحسين رافعتها المالية. ولا تتوقع دله الصحية أي أثر سلبي جوهري من البيع على ربحيتها خلال الأرباع القادمة نظراً لأن الشركة التي تخارجت دله الصحية منها هي في مرحلة توسع وكانت تساهم بشكل طفيف في الأرباح خلال الفترة الماضية.

وقد تمّ نقل ملكية دله الصحية في شركة الدكتور محمد بن راشد الفقيه وشركائه إلى شركة فقيه الطبية، وتم سداد مبلغ 466.77 مليون ريال لدله الصحية من المشتري، كما تمّ حجز مبلغ محدد من العِوض النقدي الإجمالي، يبلغ 100 مليون ريال (تبلغ نسبة استحقاق دله الصحية فيها 31.21%)، في حساب أمانة لتغطية الإخلال أو الإشكالات التي قد يتم اكتشافها في الشركة المستهدفة بعد الإتمام؛ وذلك لمدة 6 أشهر (أو أي مدة أطول لحين حل النزاع إن وجد).

وقد تمّت الصفقة بعد استيفاء كافة الشروط النظامية والتعاقدية، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية المختصة بما في ذلك صدور قرار عدم ممانعة من الهيئة العامة للمنافسة بشأن عملية التركز الاقتصادي الناتجة عن هذه الصفقة في 14 يونيو الماضي.

يذكر أن دله الصحية تستقبل أكثر من 3.8 مليون زيارة من المراجعين سنوياً عبر شبكة واسعة من المستشفيات والعيادات التخصصية، إضافة إلى خدمات الرعاية المنزلية. وبالاعتماد على فريق متمرس ونخبة من الأطباء المتخصصين، تعمل دله الصحية وفقاً لأعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، وتحرص على القيم الإنسانية والمهنية التي جعلتها المرجع الأول للرعاية الصحية الموثوقة في المملكة.

مجموعة دله الصحية مدرجة في السوق الرئيسية لتداول السعودية (تحت الرمز: 4004، ورقم التعريف الدولي: SA135G51UI10).