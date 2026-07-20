أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم (الإثنين)، اتخاذ قواته الإجراءات العملياتية كافة لحماية السفن البحرية في باب المندب.



وصرح المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي بأن «قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ جميع الإجراءات العملياتية الحازمة والصارمة، بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، لحماية سفننا البحرية بمضيق باب المندب». وأوضح اللواء المالكي أن الادعاءات بشأن إغلاق الموانئ والمطارات اليمنية تأتي في سياق المغالطات والتصعيد الحوثي ضد الحكومة اليمنية ودول جوار اليمن، وأن السردية الحوثية بشأن الحصار مضللة، إذ تم دخول أكثر من 300 سفينة تجارية إلى موانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى خلال النصف الأول من 2026، تحمل مختلف المواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء، وأن مليشيا الحوثي هي من تسببت في إغلاق مطار صنعاء الدولي وتدمير طائرات شركة الخطوط اليمنية، وكذلك هي من رفضت كل المبادرات لاستئناف الرحلات من وإلى المطار.



وأكد اللواء المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف شرعت في تنفيذ إجراءات حماية سفن التحالف عبر مضيق باب المندب، وسيتم الرد على التهديدات الحوثية للسفن العابرة بكل حزم وقوة، باعتبار هذه التهديدات مخالفة صريحة للقانون الدولي وتنطوي تحت أعمال القرصنة البحرية.