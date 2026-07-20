حرص فنان العرب محمد عبده على الاحتفاء بتتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026، معبرًا عن إعجابه بالأداء الذي قدمه الفريق في المباراة النهائية أمام منتخب الأرجنتين والتي حسمها الإسبان لصالحهم.

إعجاب بالأداء الإسباني

وشاركت مجموعة «روتانا» مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، أكد محمد عبده أن المنتخب الإسباني كان الطرف الأفضل طوال المباراة ونجح في فرض أسلوبه على منافسه، معتبرًا أن أداءه عكس تفوقًا واضحًا داخل أرض الملعب.

إشادة بلامين يامال

وأفرد محمد عبده إشادة خاصة بالنجم الشاب لامين يامال، مؤكدًا أنه كان أبرز لاعبي النهائي بفضل تحركاته المؤثرة ولمساته المميزة التي صنعت الفارق وأسهمت في تتويج منتخب بلاده باللقب.

رسالة بشأن منتخب مصر

وخلال حديثه، أشار إلى أن فوز إسبانيا بالبطولة يمثل من وجهة نظره إنصافًا بعد ما اعتبره ظلمًا تعرض له المنتخب المصري في مواجهته السابقة أمام الأرجنتين، قبل أن يوجه التهنئة إلى المنتخب الإسباني وجماهيره بمناسبة التتويج.

اللقب الثاني في التاريخ

يشار إلى أن المنتخب الإسباني حقق لقب كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلب على نظيره الأرجنتيني بهدف دون مقابل في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب ميتلايف بمدينة إيست روثرفورد في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.