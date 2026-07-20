النجمة الثانية أصبحت واقعًا وحقيقة.. هكذا عنونت العديد من الصحف الإسبانية اليوم بعد تتويج «لا روخا» باللقب الثاني والتتويج بكأس العالم 2026، وذلك بعد الفوز على منتخب الأرجنتين بهدف دون مقابل، أحرزه فيران توريس في الدقيقة 106 من الوقت الإضافي، في مباراة اتسمت بالصلابة الدفاعية والالتحامات البدنية، لكنها شهدت تفوقًا إسبانيًا واضحًا من حيث الأداء والفرص.



وأشادت وسائل الإعلام بالمدير الفني لويس دي لا فوينتي الذي أكدت أنه فرض سيطرته على مجريات اللقاء منذ البداية وحتى النهاية، مستندة إلى أرقام المباراة التي أظهرت تفوق «لا روخا» بـ20 تسديدة مقابل محاولتين فقط للأرجنتين، فضلًا عن خوض المنتخب الأرجنتيني جزءًا من اللقاء بعشرة لاعبين، معتبرة أن النجمة الثانية جاءت عن جدارة واستحقاق بعد أداء أقنع الجميع.



كلاكيت مرة ثانية



اختارت صحيفة «آس» عنوان «مثل المرة الأولى» للاحتفاء باللقب، مؤكدة أن هدف فيران توريس في الدقيقة 106 منح إسبانيا كأس العالم الثانية في تاريخها.



وأبرزت الصحيفة التفوق الإسباني الكامل، مشيرة إلى أن المنتخب سدد 20 كرة على المرمى مقابل محاولتين فقط للأرجنتين، معتبرة أن «لا روخا» كانت الطرف الوحيد الذي بحث عن الفوز، بينما انشغل المنتخب الأرجنتيني بإهدار الوقت.



وأضافت أن لحظة الحسم جاءت عندما بدا أن المباراة تتجه إلى ركلات الترجيح، قبل أن يرسل بيدرو بورو عرضية، ويهيئ نيكو ويليامز الكرة برأسه، ليطلق فيران توريس تسديدة بقدمه اليسرى أعادت إلى الأذهان هدف أندريس إنييستا التاريخي في نهائي مونديال 2010، وختمت بالقول إن النجمة الثانية باتت جاهزة لتُخاط على قميص المنتخب، مشيدة بلويس دي لا فوينتي و«أبنائه الرائعين».



أصبحت حقيقة



أما صحيفة «موندو ديبورتيفو» فجاء عنوانها مباشرًا: «إسبانيا... بطلة العالم»، وأكدت أن هدف فيران توريس التاريخي في مستهل الشوط الثاني من الوقت الإضافي منح المنتخب الإسباني النجمة الثانية، بعد مباراة وصفتها بالرائعة لفريق دي لا فوينتي، الذي كان متفوقًا بشكل كبير على الأرجنتين، معتبرة أن أفضل لاعبي المنتخب الأرجنتيني كان الحارس إيميليانو مارتينيز، وأضافت أن النجمة الثانية لم تعد هوسًا ولا وعدًا، بل أصبحت جزءًا من شعار المنتخب الإسباني وتاريخه.



نسيت لعب الكرة



بدورها، اختارت صحيفة «ماركا» عنوانًا احتفاليًا صاخبًا: «ملوك كل العصور»، ورأت الصحيفة أن هدف فيران توريس في الوقت الإضافي منح إسبانيا النجمة الثانية، في مباراة «نسيت فيها الأرجنتين لعب كرة القدم وفضلت الوحل»، في إشارة إلى أسلوبها البدني واعتمادها على تعطيل اللعب.



47 مليوناً



أما صحيفة «إل باييس» فعنونت تغطيتها لبطلة العالم: تفوز على الأرجنتين بهدف من فيران توريس في الوقت الإضافي في نهائي مثير، وأبرزت الصحيفة البعد الرمزي للهدف، قائلة: «كان القدر مكتوبًا، إنه هدف 47 مليون إسباني»، في إشارة إلى الفرحة التي عمت البلاد بعد استعادة اللقب العالمي للمرة الثانية.



قمة العالم



ومن جهته، كتب موقع إي بي سي (ABC) الإسباني عنوانًا حمل الكثير من الدلالات: «إسبانيا تصل إلى الأبدية»، وأشار إلى أن المنتخب الإسباني عاد إلى قمة كرة القدم العالمية بعد 16 عامًا من لقبه الأول، محققًا البطولة الثانية في تاريخه بفضل هدف فيران توريس، في مباراة وصفها بأنها ستظل عالقة في الذاكرة.



عضة القرش



أما صحيفة «سبورت» الكتالونية فاختارت عنوان «إسبانيا تفوز بنجمها الثاني بعضة من القرش»، في إشارة إلى لقب فيران توريس.



وأكدت الصحيفة أن المنتخب الإسباني كان متفوقًا بوضوح على الأرجنتين طوال المباراة، لكنه اضطر إلى الانتظار حتى الوقت الإضافي لترجمة أفضليته إلى هدف منح البلاد اللقب العالمي الثاني.