رجّحت صحيفة «نيويورك تايمز»، أن تنزلق الولايات المتحدة وإيران إلى مواجهة عسكرية أوسع، بعد مقتل جنديين أمريكيين في هجوم صاروخي إيراني استهدف قاعدة عسكرية في الأردن، ما دفع واشنطن إلى الرد بضربات استهدفت مواقع عسكرية إيرانية، في تصعيد يهدد بانهيار ما تبقى من جهود احتواء الحرب المستمرة منذ أكثر من أربعة أشهر.



قتلى ورد أمريكي على إيران



وقُتل جنديان أمريكيان وأُصيب آخرون، فيما لا يزال جندي ثالث في عداد المفقودين، إثر هجوم صاروخي إيراني استهدف، (الجمعة)، الأردن. ويعد الهجوم الأول الذي يسقط فيه قتلى أمريكيون بنيران معادية منذ انهيار الهدنة الأخيرة مع إيران، لترتفع حصيلة قتلى الجيش الأمريكي إلى 16 عسكرياً منذ اندلاع الحرب. وبحسب الصحيفة، فإن الهجوم الإيراني الأخير كان الرابع الذي يستهدف الأردن خلال خمسة أيام.



وأعلن الجيش الأمريكي، اليوم (الأحد)، أنه نفذ ضربات استهدفت منشآت للمراقبة الساحلية والدفاعات الجوية الإيرانية، إضافة إلى مواقع تابعة للحرس الثوري، قال إنها مسؤولة عن الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن. في المقابل، ردت إيران بالاعتداء على الكويت والبحرين.



وأعلنت الحكومة الكويتية تعرّض منشأة نفطية ومحطة لتوليد الكهرباء ومعالجة المياه لهجمات، بينما أكد تلفزيون البحرين اعتراض وتدمير منظومات الدفاع الجوي اعتداءات جوية إيرانية في سماء المملكة.



تراجع المسار الدبلوماسي



من جانبه، أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، أن مقتل الجنديين «لن يؤدي إلا إلى زيادة تصميمنا»، إلا أن التطورات الأخيرة تضع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمام معضلة متزايدة بشأن كيفية إدارة الحرب التي بدأها إلى جانب إسرائيل قبل أكثر من أربعة أشهر، بحسب «نيويورك تايمز».



وكان ترمب تعهد مراراً بأن تكون الحملة العسكرية قصيرة وحاسمة، غير أن الحرب امتدت لأشهر، وأدت إلى اضطراب أسواق الطاقة العالمية، دون أن تنجح حتى الآن في دفع إيران إلى التخلي عن برنامجها النووي.



ورغم اتساع نطاق الهجمات بين الجانبين، لم تظهر أي مؤشرات على استئناف الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال. وكان ترمب لوح سابقاً باستهداف البنية التحتية المدنية في إيران للضغط على طهران من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، وأكد مسؤولون إيرانيون أن أي استهداف للبنية التحتية المدنية سيقابله رد مماثل على منشآت في دول مجاورة تستضيف قواعد عسكرية أمريكية.



انهيار مذكرة إنهاء الحرب



بدوره، جدّد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، اتهام الولايات المتحدة بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في يونيو الماضي، واعتبر توقيع ترمب على الاتفاق «عديم القيمة وباطلاً»، وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية إيرانية.



وهدفت المذكرة إلى إنهاء الحرب التي بدأت بهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران، عبر تثبيت وقف إطلاق النار المعلن منذ أبريل، والتفاوض للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوماً.



وبحسب وزارة الصحة الإيرانية، أسفرت الضربات الأمريكية منذ 27 يونيو عن مقتل عن 50 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 500.