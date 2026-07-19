لقي أربعة أطفال مصرعهم إلى جانب جدتهم داخل سيارة في ولاية أوهايو الأمريكية، إثر تعرضهم لتسمم حاد بغاز أول أكسيد الكربون، في حادثة مأساوية فتحت السلطات تحقيقاً لكشف تفاصيلها وملابساتها.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الضحايا تعرضوا لتركيزات مرتفعة من الغاز السام أثناء وجودهم داخل المركبة التي تعطلت بعد انفجار أحد إطاراتها، ما أدى إلى بقائهم في ظروف تسببت في تراكم مستويات خطيرة من أول أكسيد الكربون.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي والد الأطفال اتصالاً من جدتهم تطلب فيه المساعدة بعد تعرض السيارة لثقب في أحد الإطارات. وعند وصوله إلى الموقع، عثر على الأطفال وجدّتهم فاقدي الوعي داخل المركبة، ليسارع إلى طلب فرق الطوارئ.

وفور وصولها، باشرت فرق الإنقاذ محاولات الإنعاش وتقديم الإسعافات اللازمة، بالتزامن مع استدعاء فريق متخصص في التعامل مع المواد الخطرة، بعد الاشتباه بوجود غاز سام داخل السيارة.

وأظهرت الفحوصات الأولية أن تركيز أول أكسيد الكربون داخل المركبة وصل إلى مستويات خطيرة للغاية، إذ تجاوز الحد القاتل بعدة أضعاف، ما عزز فرضية وفاة الضحايا نتيجة التسمم بالغاز.

ولا تزال السلطات تواصل تحقيقاتها لتحديد جميع الظروف المحيطة، وسط تحذيرات متجددة من خطورة غاز أول أكسيد الكربون الذي يُعرف بصعوبة اكتشافه لكونه عديم اللون والرائحة.