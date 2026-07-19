أنهى النجم الفرنسي كيليان مبابي، مشواره في كأس العالم 2026 وهو متربع على قمة الهدافين، بعدما سجل 10 أهداف في النسخة الحالية، متقدماً على الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يملك 8 أهداف.



ولم يقتصر تفوق مبابي على هذه النسخة فقط، بل عزز مكانته في صدارة الهدافين التاريخيين لكأس العالم، بعدما رفع رصيده إلى 22 هدفاً، متجاوزاً ميسي الذي يلاحقه بـ21 هدفاً، في واحدة من أعظم المنافسات الفردية التي شهدتها البطولة عبر تاريخها.



وقدم مبابي بطولة استثنائية أكد خلالها قيمته كواحد من أبرز نجوم كرة القدم في العصر الحديث، بعدما جمع بين الحسم والفعالية والاستمرارية، ليختتم المونديال متربعاً على قمة هدافي النسخة الحالية وقمة الهدافين التاريخيين، تاركاً بصمة ستظل محفورة في ذاكرة عشاق كأس العالم سنوات طويلة.