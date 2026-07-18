دخلت الكويت مرحلة جديدة من التأهب الأمني، بعدما أعلنت رئاسة الأركان العامة، فجر اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي تتعامل مع هجمات وصفتها بـ«المعادية» نُفذت بواسطة طائرات مسيّرة إيرانية، في تصعيد جديد يأتي عقب سلسلة اعتداءات استهدفت البلاد خلال الساعات الماضية.

وقالت رئاسة الأركان، في بيان رسمي، إن الدفاعات الجوية باشرت اعتراض الطائرات المسيّرة والتعامل معها، مؤكدة استمرار الإجراءات العسكرية اللازمة للتصدي لأي تهديد يمس أمن البلاد وسلامة أراضيها.

ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد من إعلان السلطات الكويتية السيطرة على حريقين اندلعا في موقعين جنوبي البلاد، قالت إنهما نتجا عن اعتداءات إيرانية باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.