نجح البرتغالي سيماو كوتينيو، المدير الرياضي لنادي النصر، في إنهاء أحد أكثر ملفات الصيف تعقيداً، بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بانتقال المهاجم الكولومبي جون دوران إلى بنفيكا البرتغالي، في انتظار استكمال الإجراءات والإعلان الرسمي من الناديين.



ووضع خبير الانتقالات الإيطالي فابريزيو رومانو ختمه الشهير «Here we go» على الصفقة، في إشارة إلى اكتمال الاتفاق بين الأطراف، واقتراب اللاعب من بدء تجربته الجديدة في الملاعب البرتغالية.



ويمثل خروج دوران خطوة مهمة ضمن عملية إعادة تشكيل قائمة النصر، ويمنح الإدارة الرياضية مرونة أكبر للتحرك نحو حسم الصفقات الأجنبية المنتظرة، بعدما شكّل مستقبل المهاجم الكولومبي أحد أبرز الملفات العالقة أمام تحركات النادي في سوق الانتقالات الصيفية.



وكان دوران قد انضم إلى النصر قادماً من أستون فيلا الإنجليزي في يناير 2025، وسجل 12 هدفاً خلال 18 مباراة، قبل خروجه معاراً إلى فنربخشة التركي ثم زينيت سانت بطرسبرغ الروسي.



وتعكس الصفقة تحركات متسارعة يقودها سيماو خلف الكواليس، لمعالجة الملفات القائمة قبل استكمال تدعيم الفريق بالعناصر التي يحتاجها للموسم الجديد.



القائمة النصراوية يعاد ترتيبها، والملفات تُغلق تباعاً، فيما تترقب الجماهير انتقال الإدارة من مرحلة تهيئة المساحة إلى إعلان الأسماء المنتظرة؛ فنجاح العمل في سوق الانتقالات لا يبدأ بمن يصل فقط، بل بمن تنجح في تسويق رحيله أيضاً.