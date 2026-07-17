ميسي في نظري ونظر كل من حضر مارادونا هو ثانياً وليس أولاً. إلا أن هذا الرائع ميسي أحدث نقلة نوعية في كرة القدم الحديثة، وشكل من خلالها لغة تخاطب تحدث بها كل سكان كوكب الأرض. ومع ذلك، يظل مارادونا ظاهرة لم يجد بمثلها الزمن. ميسي اليوم شكل ذائقة، ومنح نفسه أرقاماً أكثر أثراً وتأثيراً من أقرانه، وهنا مكمن التميز. أن تكون أسطورة ولم تحقق ما حققه ميسي، فهذا قد لا يخلدك في متحف الأساطير أو عظماء كرة القدم. في ميدان الأساطير هناك حقائق وثوابت علينا ألا نغفلها ونحن نسبر أغوار هذا النجم أو ذاك، وأن لا نكون عاطفيين في آرائنا لكي لا نقع في فخ تقييم لا نملك أدواته.

غضب النصراويون من الأمير فيصل بن تركي حينما أعلن انحيازه لميسي والأرجنتين دون أن نعرف سبباً لهذا الغضب أو العتب. في نظرهم، أن أي نصراوي يكون مع رونالدو ولا غيره، وهذا حكم أو تقييم لا منطق له. رونالدو نجم كبير، وسعداء بتواجده في الدوري السعودي، لكن علينا أن نستوعب كل الآراء وكل المشاعر، فكرة القدم جمالها في منافساتها وإثارتها ومتعتها؛ لأنها في الأساس بُنيت على الحب وليس الكراهية.

الأمير فيصل بن تركي حسم الأمر بهذا المنشور: «الإخوة الأحبة، هذا كأس العالم وليس الدوري السعودي. أنا أشجع الأرجنتين وأحب ميسي، ولكن أنا نصراوي أولاً وأخيراً، وحاضر باللي يبيه النصر».

ومن هنا وجب علينا أن نحترم مشاعر الآخرين تجاه منتخباتهم المفضلة ونجومهم المفضلين. ومن يلوم الأمير في حب ميسي وتشجيع الأرجنتين يجب أن يعيد صياغة تعامله مع الرياضة. أما من يحشرون رونالدو في مقارنة مع ميسي فهدفهم إثارة مبتذلة؛ لأن مثل هذه المقارنات تخدم ميسي ولا تضر رونالدو.

أخيراً، تقول أحلام مستغانمي: وحده الزمن سيدلك على الصواب عندما يفقد الآخرون صوابهم.

أما التاريخ... فلا تتوقع في هذه الحالات أن يقول كلمته على عجل.

هو أيضاً ينتظر.