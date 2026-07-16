يعتمد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي وأحد أبرز لاعبي كرة القدم في العالم، نظاماً غذائياً استثنائياً للحفاظ على بنيته الجسدية الضخمة التي يبلغ طولها نحو مترين، إذ يستهلك قرابة 6000 سعرة حرارية يومياً موزعة على ست وجبات غنية بالعناصر الغذائية.

وبحسب صحيفة mirror، يركز هالاند في نظامه الغذائي على ما يصفه بـ«الغذاء الطبيعي» أو «غذاء الأجداد»، القائم على الأطعمة الكاملة عالية الجودة والمكونات المحلية، مع تجنب الأطعمة فائقة التصنيع والسكريات المكررة والمكملات الرياضية التقليدية مثل مساحيق البروتين.

وفي فيلمه الوثائقي «هالاند.. القرار الكبير»، دافع اللاعب النرويجي عن اختياراته الغذائية، وكشف عن اعتماده على أجزاء مختلفة من الحيوان، من بينها قلوب وأكباد الأبقار، إلى جانب الحليب الخام والمياه المفلترة.

وقال هالاند: «الناس يقولون إن اللحوم ضارة بالصحة، لكن أي نوع من اللحوم؟ هل هي اللحوم التي تحصل عليها من مطاعم الوجبات السريعة؟ أم لحم البقرة المحلية التي تتغذى على الأعشاب؟ أنا آكل القلب والكبد».

6 وجبات تغذي ماكينة الأهداف

يقسم هالاند احتياجاته اليومية من الطاقة على ست وجبات مصممة بعناية بواسطة طاهٍ خاص، بهدف تعزيز الأداء البدني وتسريع عملية تعافي العضلات.

الإفطار

يبدأ يومه بوجبة تعتمد على: البيض الطازج من المزارع، شرائح سميكة من خبز العجين المخمر المحمص، الزبادي، قهوة خاصة ممزوجة بالحليب الخام والعسل المحلي الخام أو شراب القيقب.

وجبة منتصف الصباح

يتناول وجبة خفيفة مخصصة لدعم الأداء الرياضي، تتكون عادة من؛ صدر دجاج عالي الجودة، معكرونة بسيطة، دون إضافة ملح أو زيوت صناعية أثناء الطهي.

الغداء قبل التدريب

تشمل وجبته قبل التمارين؛ أسماكاً برية عالية الجودة مثل سمك أبو سيف أو القاروص أو الدنيس، أرزاً مقلياً بالبيض، خضراوات طازجة مثل الهليون.

وجبة ما بعد التدريب

بعد التمارين، يعتمد على شطيرة على الطريقة الإيطالية تحتوي على؛ جبن بوراتا الكريمي، طماطم مجففة بالشمس، القليل من زيت الكمأة.

العشاء الرئيسي

تعد هذه الوجبة الأكبر، وتشمل كميات كبيرة من اللحوم الحمراء التي تتغذى الحيوانات المنتجة لها على الأعشاب، مثل؛ شرائح لحم التوماهوك، شرائح الريب آي، أضلاع اللحم القصيرة، البطاطا المشوية ونخاع العظام.

الوجبة الليلية

قبل النوم، يتناول ما يطلق عليه «وجبة الأجداد»، وهي غنية بالأعضاء الداخلية للحيوان، خصوصاً كبد وقلب البقر.

ويعتقد هالاند أن هذه الأطعمة توفر كميات كبيرة من الحديد وفيتامينات مجموعة B لدعم الجسم خلال فترة النوم العميق.

ما الأطعمة الأساسية في حمية هالاند؟

يعتمد النظام الغذائي للنجم النرويجي على مجموعة رئيسية من الأغذية، أبرزها؛

الأعضاء الداخلية للحيوانات؛ مثل الكبد والقلب، لاحتوائها على مستويات مرتفعة من الحديد وفيتامين B12 وفيتامين A والكولين.

الحليب الخام؛ يستهلكه بانتظام، خصوصاً مع القهوة الصباحية.

البروتينات عالية الجودة؛ مثل اللحوم والأسماك والبيض.

الكربوهيدرات الطبيعية؛ مثل البطاطا وخبز العجين المخمر والمعكرونة والأرز.

الدهون الصحية الموجودة في بعض المنتجات الحيوانية والمصادر الطبيعية.

المياه المفلترة التي يعتمد عليها بدل المشروبات الأخرى.

فوائد غذائية محتملة لهذا النظام

تحتوي الأعضاء الداخلية مثل الكبد والقلب على عناصر غذائية مهمة، منها الحديد سهل الامتصاص وفيتامين B12، وهي عناصر تساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء ودعم وظائف الدماغ والمناعة.

كما توفر اللحوم والأسماك والبيض الأحماض الأمينية الضرورية للحفاظ على الكتلة العضلية، بينما تمنح الكربوهيدرات غير المصنعة الجسم مصدراً ثابتاً للطاقة اللازمة للأداء الرياضي.

أما الدهون الصحية فتساهم في امتصاص الفيتامينات وتنظيم الهرمونات وحماية وظائف الجسم المختلفة.

هل يستهلك هالاند فعلاً 6000 سعرة يومياً؟

أكد زميله السابق في منتخب النرويج جوشوا كينغ ضخامة كمية الطعام التي يتناولها هالاند، وقال: «لم أرَ أحداً يأكل بالقدر الذي يأكل به، إنه يأكل مثل الدب».

كما أشار عدد من الطهاة الرياضيين المتخصصين إلى أن نظام هالاند الغذائي يعتمد على استخدام مختلف أجزاء الحيوان، وأن المنتخب النرويجي يستعين بطهاة متخصصين خلال البطولات الدولية لإعداد وجبات ضخمة ومنظمة تناسب احتياجات اللاعب.

ومع ذلك، فإن استهلاك 6000 سعرة حرارية يومياً لا يكون ثابتاً طوال العام، إذ يرتفع خلال فترات التدريبات المكثفة والمباريات الكبرى، بينما يقل في أيام الراحة.

وعندما يعود هالاند إلى مسقط رأسه في مدينة برينه النرويجية، يُعرف بأنه يسمح لنفسه أحياناً بكسر نظامه الصارم، حيث يستمتع بطلب البيتزا بالكباب من مطعمه المحلي المفضل.