هل فنجان القهوة الذي تناولته هذا الصباح ليمنحك التركيز والنشاط كان قهوة حقيقية حقاً؟ الإجابة الصادمة التي فجرتها الغرفة التجارية في مصر أخيرا قد تجعلك تعيد النظر في كل رشفة تتناولها، بعدما كشفت عن غش تجاري واسع النطاق يطال المشروب الأكثر شعبية وصدارة في الصباح.

كشف مصطفى الشيخ رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية، أن نحو 80% من البن المتداول في الأسواق لا يتوافق مع المواصفات الطبيعية للقهوة، مشيراً إلى أن ملايين المستهلكين يقعون ضحية للغش يومياً، لاسيما في «الكافيهات» والمقاهي التي تبيع هذه الأنواع المغشوشة بأسعار مرتفعة على أنها قهوة أصلية «فاخرة».

ماذا يوجد داخل فنجانك؟

مع الارتفاع الجنوني في أسعار حبوب البن عالمياً، لجأ ضعاف النفوس من التجار إلى حيل مبتكرة لخلط البن بمواد أرخص ثمنًا وتتشابه معه في اللون بعد التحميص والطحن. وتأتي أبرز المواد المستخدمة في الغش كالتالي:

البقوليات والحبوب: خلط البن بالبازلاء (البسلة)، الفاصوليا، الشعير، الذرة، وفول الصويا.

نوى التمر المحمص: واحدة من أشهر الممارسات الشائعة لتعويض حجم البن المطحون بتكلفة شبه معدومة.

الخدعة الكيميائية (الرغوة الوهمية): إضافة مادة بيكربونات الصوديوم أو «البيكنج باودر» لتعطي الفنجان رغوة (وش) كثيفاً ومثاليًا يوحي للمستهلك بجودته العالية على غير الحقيقة.

أين يكمن الخطر الحقيقي؟

كشف خبراء الطب والسموم عن الوجه المظلم لتناول هذه الخلطات المجهولة. وفي تحذير طبي قال الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب إن «إضافة نوى التمر أو البقوليات ليست سامة للقلب بذاتها، لكن الخطر الأكبر ينبع من عدم اليقين وغياب الرقابة، إذ رصدت حالات غش بمواد كيميائية خطيرة وأدوية مثل السيبوترامين أو نتريت الإيزوبوتيل. فضلاً عن أن خلط القمح أو الصويا أو الحليب بالبن يشكل خطراً مميتاً بالصدمة التحسسية لمن يعانون من حساسية تجاه هذه المواد دون علمهم».

من جهتها، أوضحت الدكتورة أميرة إمام أستاذة السموم الإكلينيكية بكلية طب دمياط أن الاستهلاك المتكرر لهذه المكونات المغشوشة على المدى الطويل يتسبب في اضطرابات حادة في الجهاز الهضمي وتهيجات بجدار المعدة، وخلل وتأثير سلبي على توازن الأملاح في الجسم وارتفاع ضغط الدم، وإجهاد وتأثيرات سلبية ممتدة على وظائف الكبد والكلى، خصوصا لدى أصحاب الأمراض المزمنة.

كبسولة النجاة.. كيف تكتشف الفنجان «المغشوش»؟

أكد الخبراء أن اكتشاف الغش يصبح صعباً جداً في «البن المحوج» لأن التوابل والمستكة والحبهان تخفي المذاق الأصلي، لكن هناك علامات واضحة يمكنك الانتباه لها: