بينما يعيش آلاف الشباب والفتيات في مصر أجمل أيام حياتهم في التخطيط والتجهيز لليلة العمر وتأسيس عش الزوجية، استيقظ الشارع المصري على فاجعة كبرى وصفت بأنها «أخطر عملية احتيال رقمي» استهدفت الحالمين بالاستقرار، وسلبتهم مبالغ فلكية تخطت حاجز الـ 26 مليون جنيه!

الفاجعة التي كشفت الرقابة الإدارية المصرية تفاصيلها الصادمة، دارت حول شهادات الفحص الطبي الإلزامية للمقبلين على الزواج. وبدلاً من الذهاب للمستشفيات، وقع مئات العرسان في فخ شبكة احتيال رقمية شديدة الذكاء والخطورة.

كيف نُصب الفخ؟

القصة لم تكن مجرد تزوير بسيط، بل كانت عملية «صيد رقمي» احترافية للغاية اعتمدت على استغلال التكنولوجيا ولهفة الضحايا لإنهاء الأوراق الرسمية بسرعة.

إليك كيف دارت عجلات هذه المؤامرة خطوة بخطوة:

استنساخ المنصة الرسمية (‏الفخ الرقمي الأول): أنشأ الجناة مواقع وحسابات إلكترونية مزيفة تحاكي بدقة مذهلة المنصة الرسمية لـ«مبادرة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج» التابعة لوزارة الصحة المصرية (100 مليون صحة).

الإغراء بالسرعة والراحة (‏تسويق الوهم): استغلت الشبكة رغبة البعض في تجنب طوابير المستشفيات والمراكز الطبية، وروجت لإمكانية إنهاء الفحوصات وسداد الرسوم «أونلاين» بالكامل من المنزل.

جمع الأموال وحصد الملايين (‏عملية النهب): سدد الضحايا رسوماً باهظة عبر بوابات دفع إلكترونية مزيفة، لتتحول هذه الأموال مباشرة إلى حسابات الجناة الشخصية، محققة أرباحاً تجاوزت 26 مليون جنيه.

إصدار الأوراق المسمومة (‏المأزق القانوني): أرسل المحتالون للضحايا شهادات فحص طبي «مزورة» بالكامل، تحمل أختاماً مقلدة بعناية فائقة لجهات حكومية وخاصة، ليكتشف العرسان الكارثة لاحقاً عند محاولة توثيق عقد القران رسمياً لدى المأذون.

نهاية الإمبراطورية

لم تدم فرحة العصابة بـ«أموال العرسان» طويلاً، إذ نجحت إدارة مكافحة الجرائم السيبرانية، بالتنسيق التام مع وزارة الصحة، في تعقب الأثر الرقمي لهؤلاء المحتالين وتحديد مواقعهم بدقة.

وبموجب إذن رسمي من النيابة العامة، داهمت قوات الأمن مقار نشاطهم في ضربة أمنية خاطفة أسفرت عن:

سقوط 19 متهماً من العقول المدبرة والمنفذين في التشكيل العصابي.

مصادرة كميات هائلة من الأختام الحكومية المقلدة والطابعات والأجهزة المتطورة المستخدمة في التزوير.

العثور على مبالغ مالية ضخمة، بجانب عقود شراء عقارات فخمة اشتراها المتهمون كطريقة لغسل أموال الضحايا.

وفي بيان رسمي، أهابت هيئة الرقابة الإدارية بجميع المقبلين على الزواج في مصر بعدم التعامل نهائياً إلا مع المنصات الرسمية المعتمدة للدولة، والتأكد الفني من روابط المواقع قبل إدخال أي بيانات شخصية أو سداد مبالغ مالية، منعاً للوقوع في شباك هذه العصابات الإلكترونية.

وتأتي مبادرة «فحص المقبلين على الزواج» لحماية الأسر الناشئة من الأمراض الوراثية والمعدية، لكن جشع هؤلاء المحتالين كاد أن يدمر مستقبل مئات الأسر قبل أن تبدأ، لولا اليقظة الأمنية التي وضعت حداً لأخطر سوق سوداء لشهادات الزواج في مصر.