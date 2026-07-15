أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، (الثلاثاء)، أن منخفضًا استوائيًا يتشكّل قبالة السواحل المكسيكية، وقد يشتدّ ليتحول إلى إعصار مساء الخميس.

وأوضح المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن المنخفض يتحرك فوق مياه دافئة وظروف جوية مواتية، ما يدعم احتمالات اشتداده تدريجيًا خلال اليومين القادمين، مع بقائه بعيدًا عن اليابسة واتجاهه غربًا فوق المحيط الهادئ، وهو ما يقلل احتمالات تأثيره المباشر على السواحل المكسيكية في الوقت الحالي.

كما أكد المركز أنه لا توجد حتى الآن أي ساعات إنذار أو تحذيرات من الأعاصير أو العواصف الاستوائية للمناطق الساحلية.

ويقع المنخفض الاستوائي على بعد نحو 560 ميلًا (901.23) كيلومتر جنوب الطرف الجنوبي لشبه جزيرة باخا في كاليفورنيا، وتبلغ سرعة رياحه القصوى المستمرة 35 ميلًا في الساعة (56 كيلومترًا في الساعة)، ويتحرك غربًا بسرعة 18 ميلًا في الساعة (29 كيلومترًا في الساعة). ولا توجد حاليًا أي تحذيرات أو تحذيرات سارية للمناطق الساحلية.