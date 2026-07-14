تبدأ البنوك والمصارف ومراكز النقد والصرافة، اليوم (الثلاثاء)، تنفيذ توجيه البنك المركزي السعودي بفرز العملات الورقية (الإصدار السادس) للفئات 50، 100، 200، 500 ريال.

وشدّد البنك المركزي على الجهات بضرورة الالتزام بالمتطلبات الواجب توفرها في آلات العد والفرز المستخدمة، وبرمجة جميع الآلات للرقي بمستوى جودة العملة المتداولة داخل السعودية.

وصنّف البنك المركزي العملات المتداولة بأربع فئات: «صالحة للتداول، صالحة للتداول مع وجود بعض العيوب، غير صالحة للتداول مع وجود بعض العيوب، غير صالحة للتداول»؛ ويساهم الفرز في الارتقاء بمستوى جودة العملة الورقية السعودية المتداولة.

وشملت جودة العملة الورقية السعودية المتداولة، العديد من معايير صلاحية العملة المتداولة، مثل: «خلوها من الاتساخ، أو عدم احتوائها على بقع تجاوزت مساحتها 15×15 ملم، وعدم قبول العملات التي عليها كتابة أو رسم، وكذلك حظر تداول الأوراق النقدية الموسومة».