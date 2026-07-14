توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باستهداف منشأة «جبل الفأس» النووية الإيرانية، واصفاً إياها بأنها هدف محتمل لضربة عسكرية واسعة وقوية. وأشار ترمب، في مقابلة جرت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم (الثلاثاء)، إلى أن واشنطن تراقب هذا الموقع عن كثب دون رصد أي نشاط غير معتاد فيه حالياً، مشدداً في الوقت ذاته على أن بلاده تتابع كافة التحركات وتتحرك لتدمير أي تهديد يطرأ، مستعينةً بقدرات قوات الفضاء الأمريكية ووسائل رصد متطورة لتأكيد عدم امتلاك طهران السلاح النووي حتى الآن.

وتعهد الرئيس الأمريكي بالقضاء الكامل على المنشآت النووية الإيرانية المحصنة تحت الجبال، لاسيما تلك الواقعة أسفل «جبل الفأس». وفي رده على سؤال حول إمكانية إسقاط النظام الإيراني خلال الأشهر القادمة، وصف قادة طهران بـ«المجانين»، لافتاً إلى أن واشنطن نجحت بالفعل في تقويض وتدمير نحو ربع قوة هذا النظام عبر مراحل متتالية. كما قلل ترمب من القدرات العسكرية الإيرانية، مؤكداً أنهم لا يملكون قوة جوية أو بحرية حقيقية، وأن تحركاتهم لا تتعدى كونها استعراضات كلامية يدعمها إعلام زائف.