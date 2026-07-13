أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الإثنين) أن قواته ستوجه ضربات قوية لطهران مساء اليوم وغداً.

وقال ترمب في مقابلة مع برنامج «هيو هيويت» عن إيران: «الجيش الأمريكي سيوجه لطهران ضربات قوية مساء الإثنين والثلاثاء»، مضيفاً: «مذكرة التفاهم مع إيران كانت اختباراً ولم يلتزموا بها».

وأشار إلى أن علاقته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جيدة جداً، لكنه ذكر أنه يختلف معه أحياناً وأخبره بذلك.

وهدد ترمب بالقضاء على المنشآت النووية الإيرانية تحت الجبال، مضيفاً: كان لدينا اتفاق مع إيران أمس بنسبة 100% ثم فجأة تلقوا مكالمة هاتفية وخرجوا جميعاً من الغرفة.

ووصف ترمب النظام الإيراني بغير السوي قائلاً: «أعتقد أن النظام الإيراني ليس سوياً تماماً»، مضيفاً: «لا أستطيع القول إن وقف إطلاق النار قد انتهى»

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في وقت سابق اليوم أن مضيق هرمز مفتوح وسيبقى مفتوحاً، سواء بمشاركة إيران أو دونها، مؤكداً إعادة تفعيل الحصار على إيران، الذي ذكر أنه يستهدف منع سفن إيران أو عملائها من الدخول أو الخروج.

وأشار إلى أن جميع الدول الأخرى سيكون لها استخدام عادل ومفتوح للمضيق، موضحاً أن الولايات المتحدة ستُعرف، من الآن فصاعداً، باسم «حارسة مضيق هرمز».

في المقابل، أكدت وكالة الأنباء الإيرانية سقوط 4 صواريخ في محيط مدينة كنارك وتحليق مقاتلة أمريكية في أجواء المدينة، موضحة أن 4 انفجارات دوت بشكل عنيف شرقي مدينة بندر عباس جنوبي البلاد.

وأفاد التلفزيون الإيراني أن الانفجارات توسعت من مدينة بندر عباس بمحافظة هرمزغان إلى مدينة تشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان.