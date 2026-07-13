أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي اليوم (الإثنين)، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للهجوم الإرهابي بالصواريخ الباليستية الذي نفذته مليشيا الحوثي واستهدف المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية.

وأكّد البديوي أن هذا الاعتداء الجبان يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويعكس إصرار هذه المليشيا على تقويض الأمن والاستقرار وتهديد سلامة المدنيين والمنشآت. وأوضح أن استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية من قبل مليشيا الحوثي وانتهاكها لكافة القوانين الدولية ووقف إطلاق النار، يستوجب موقفاً دولياً حازماً ورادعاً، يضع حداً للممارسات العدائية التي تقوم بها، ويضمن محاسبة المسؤولين القائمين عليها، بما يسهم في حماية الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وأكّد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن أمن المملكة العربية السعودية يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، وأن المجلس يقف صفاً واحداً مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

من جهته، قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية اللواء الركن تركي المالكي كتب على منصة «إكس»: الدفاعات الجوية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية اطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية.