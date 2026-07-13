استنفرت الأجهزة الصحية والرقابية في الأردن جهودها بعدما تحولت وجبات من مطعم شعبي إلى «مصيدة للمرض»، إثر تسجيل 138 حالة اشتباه بتسمم غذائي جماعي في منطقة «لواء الهاشمية» بمحافظة الزرقاء، ما تسبب في حالة من القلق بعد تدفق عشرات العائلات نحو ثلاثة مستشفيات مختلفة لتلقي الإسعافات العاجلة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان رسمي، أن صالات الطوارئ استقبلت الحالات التي كانت تعاني من أعراض التسمم التقليدية كالتقيؤ، والإسهال المتكرر، والصداع الحاد، وآلام البطن الشديدة. وطمأنت الوزارة المواطنين بأن غالبية الإصابات كانت طفيفة؛ إذ تلقت الرعاية اللازمة وغادرت المستشفيات فور تحسن حالتها الصحية، بينما استدعت الحالة الطبية لعدد محدود من المرضى إدخالهم تحت المراقبة لاستكمال العلاج.

وفي رد فعل حاسم لمنع تفاقم الأزمة، تحركت كوادر الرقابة والتفتيش في المؤسسة العامة للغذاء والدواء بشكل فوري نحو المطعم المعني، وأغلقت المنشأة تماماً كإجراء احترازي، وباشرت بسحب عينات موسعة من الأطعمة والوجبات الجاهزة والمواد الأولية لإخضاعها للفحص المخبري الدقيق، تمهيداً لتحديد السبب المباشر وراء هذا التسمم الجماعي ومحاسبة المسؤولين عنه.