تحولت رحلة جوية هادئة فوق الطبيعة النمساوية الساحرة إلى فاجعة فوق القمم الجبلية، بعدما تحطمت طائرة صغيرة في عمق منطقة وعرة يصعب الوصول إليها شرق البلاد، مخلّفة وراءها قتيلين، وجريحين في حالة حرجة، وسط غموض يلف الأسباب التي أدت إلى سقوطها المفاجئ.

ووفقاً لما صرح به متحدث باسم مركز عمليات الطوارئ في ولاية النمسا السفلى لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فإن الطائرة المنكوبة سقطت بالقرب من بلدة «جامينج» الريفية، وتحديداً بالقرب من جبل أوتشر الشهير الذي يرتفع قرابة 1900 متر، وأسفر الارتطام عن مقتل رجلين، بينما نجا رجل وامرأة آخران من الموت بأعجوبة، ونُقلا جواً عبر مروحيات الإسعاف إلى المستشفى بحالة خطيرة جداً.

من جهتها، أكدت الشرطة النمساوية أن الطائرة كانت تُقل أربعة أشخاص عند تحطمها في تلك المنطقة الجبلية الوعرة، ما عقّد عمليات الإنقاذ في الساعات الأولى. ورغم بدء التحقيقات الرسمية، إلا أن الأجهزة الأمنية لم تفصح بعد عن مسار الرحلة أو الوجهة التي انطلقت منها، كما لا تزال الأسباب المحتملة وراء هذا الحادث المؤلم طي الكتمان حتى انتهاء فحص حطام الطائرة.