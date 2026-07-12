اتسعت رقعة التصعيد العسكري في الخليج، مع تعرض قطر والبحرين والإمارات لتهديدات وهجمات صاروخية ومسيرات، تزامناً مع استمرار الضربات الأمريكية على أهداف داخل إيران، فيما رفعت دول الخليج جاهزيتها الدفاعية وأطلقت تحذيرات وإجراءات احترازية لحماية المدنيين والمنشآت.

قطر تعلن اعتراض هجوم صاروخي

أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن القوات المسلحة تصدت لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر، مؤكدة نجاح منظومات الدفاع في التعامل مع التهديد.

وفي أعقاب دوي انفجارات في الدوحة، أرسلت الحكومة تنبيهات أمنية إلى الهواتف المحمولة، بينما رفعت وزارة الداخلية مستوى التهديد الأمني، داعية الجميع إلى البقاء في المنازل والأماكن الآمنة.

البحرين تطلق صفارات الإنذار

في البحرين، أعلنت وزارة الداخلية إطلاق صفارات الإنذار، مطالبة المواطنين والمقيمين بالتوجه إلى أقرب موقع آمن، فيما أكدت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية تصدت لاعتداءات إيرانية.

الإمارات: الدفاعات الجوية تتعامل مع التهديد

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أن منظومات الدفاع الجوي تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، مشيرة إلى أن الأصوات التي سُمعت في مناطق متفرقة من الدولة ناتجة عن اعتراض تلك التهديدات.

كما أوضحت وزارة الداخلية الإماراتية أن الدفاعات الجوية تتعامل مع تهديد صاروخي يستهدف الدولة.

واشنطن: بدأنا جولة جديدة من الضربات

وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) قد أعلنت بدء جولة جديدة من الضربات العسكرية على إيران، وذلك بعد اتهام الحرس الثوري بمهاجمة سفينة ترفع علم قبرص في مياه الخليج.

وفي السياق ذاته، نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أمريكي أن الضربات الأمريكية استهدفت رادارات ومنصات إطلاق صواريخ إيرانية.

طهران تتحدث عن ضربات أمريكية

من جهته، أفاد التلفزيون الإيراني بوقوع هجوم أمريكي استهدف مدن بوشهر وكنغان ودير وعسلوية جنوب غربي البلاد، كما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن انفجارات عنيفة هزت بوشهر، ودوي انفجارين في مدينة جاسك بمحافظة هرمزغان.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير مركز قيادة وسيطرة في قاعدة الأمير حسن الجوية الأمريكية بالأردن، دون صدور تأكيد رسمي من الجانب الأمريكي أو الأردني بشأن هذا الإعلان.

الملاحة البحرية تحت المراقبة

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن طاقم السفينة التي تعرضت للاستهداف شرقي سلطنة عمان لا يزال موجوداً على متنها، بعد أن غادرها في وقت سابق باستخدام قارب نجاة، فيما تستمر المتابعة الأمنية لتطورات الملاحة في المنطقة.