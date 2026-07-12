أطلقت شركة سبيس إكس 24 قمرًا صناعيًا جديدًا من منظومة ستارلينك إلى مدار أرضي منخفض، في خطوة جديدة ضمن خطتها لتوسيع شبكة الإنترنت الفضائي وتعزيز تغطيتها حول العالم.

وانطلق صاروخ فالكون 9 من قاعدة فاندنبرغ الفضائية التابعة للشركة، حاملاً الأقمار إلى مدارها المحدد، قبل أن تعود المرحلة الأولى من الصاروخ وتهبط بنجاح بعد نحو 8 دقائق من الإطلاق على متن سفينة مسيّرة تابعة للشركة في المحيط الهادي.

ويُعد هذا الهبوط الناجح المهمة رقم 35 للمعزز الصاروخي B1071، الذي يواصل سجله التشغيلي ضمن أسطول فالكون 9، الذي نفذ مئات المهمات منذ بدء تشغيله عام 2010.

ويرفع هذا الإطلاق عدد أقمار ستارلينك النشطة إلى أكثر من 10,700 قمر صناعي، ما يعزز قدرة الشبكة على توفير خدمات الإنترنت عالي السرعة لمناطق أوسع، في ظل الطلب المتزايد عالميًا على خدمات الاتصال الفضائي.