أعلن فريق من علماء الحفريات في تايلند اكتشاف نوع جديد من الديناصورات العاشبة عاش قبل نحو 150 مليون عام، في خطوة وصفها الباحثون بأنها من أبرز الاكتشافات الأحفورية في جنوب شرق آسيا، بعدما كشفت حفريات عُثر عليها في إقليم كالاسين شمال شرقي البلاد عن فصيلة لم تكن معروفة من قبل.

وأطلق العلماء على الديناصور الجديد اسم «أوراغاسوروس كالاسينينسيس» (Uragasaurus kalasinensis)، وهو ينتمي إلى مجموعة الديناصورات طويلة العنق، ويُقدر طوله بنحو 20 متراً، أي ما يعادل تقريباً طول ملعب كريكيت، فيما يُعتقد أنه عاش خلال أواخر العصر الجوراسي.

بداية الاكتشاف

وبحسب شبكة BBC، قال الباحث بجامعة مهاساراخام المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور أبيروت نيلبانابان إن الأحفورة الجديدة كانت جزءاً من مجموعة كبيرة من الحفريات التي جُمعت من موقع فو نوي (Phu Noi)، الذي لفت أنظار العلماء لأول مرة عام 2008، بعدما عثر أحد السكان المحليين على شظايا أحفورية بدت شبيهة بحراشف الأفاعي.

وأضاف أن فرق البحث، عقب وصولها إلى الموقع، عثرت على العديد من الأسنان والعظام المتحجرة للديناصورات، إلى جانب بقايا كائنات أخرى تعود إلى أواخر العصر الجوراسي.

فقرة ظهر قادت إلى الاكتشاف

وأوضح الباحثون أن القطعة التي قادت إلى تحديد النوع الجديد كانت عبارة عن فقرة ظهر متحجرة من الجزء الأوسط أو العلوي للعمود الفقري، إذ أظهرت خصائص تشريحية غير مألوفة أثارت اهتمام العلماء.

وبعد إخضاع الأحفورة لفحص بالأشعة المقطعية (CT Scan)، تبين أنها تنتمي إلى عائلة المامنشيسوريات (Mamenchisauridae)، وهي مجموعة من الديناصورات الضخمة المعروفة برقابها الطويلة للغاية، التي كانت تساعدها على الوصول إلى النباتات على ارتفاعات مختلفة أثناء التغذية.

ورغم أن معظم حفريات هذه العائلة اكتُشفت سابقاً في الصين، فإن هذا الاكتشاف يُعد الأول من نوعه في تايلند.

خصائص غير مسبوقة

وكشفت الفحوص أيضاً خصائص تشريحية فريدة، أبرزها ترتيب للعظام الداعمة على شكل حرف Y، إضافة إلى وجود بنية مميزة من التجاويف الهوائية داخل العظام.

وقال الدكتور نيلبانابان إن هذه السمات، لاسيما التركيب الداخلي للتجاويف الهوائية، «لا تشبه أي ديناصور آخر معروف في العالم، وهذا ما يجعله نوعاً فريداً».

وأضاف أنه عندما تأكد من أن الفريق اكتشف نوعاً جديداً من الديناصورات لم يتمالك فرحته، حتى أنه حطم جهاز الكمبيوتر الخاص به من شدة الانفعال، مؤكداً أنه شعر في تلك اللحظة بمزيج من الحماس والارتياح بعد سنوات من البحث.

ونُشرت نتائج الدراسة العلمية في وقت سابق من الأسبوع الحالي في مجلة Nature العلمية المرموقة، وهو ما يمنح الاكتشاف أهمية كبيرة داخل الأوساط العلمية.

ويأتي هذا الاكتشاف بعد أشهر قليلة من إعلان علماء في تايلند، خلال مايو الماضي، التعرف على نوع آخر من الديناصورات العاشبة طويلة العنق يحمل اسم «ناغاتيتان» (Nagatitan)، الذي يُعد أكبر ديناصور يُكتشف حتى الآن في جنوب شرق آسيا.

ويزن «ناغاتيتان» نحو 27 طناً، أي ما يعادل وزن 9 أفيال آسيوية بالغة، بينما يبلغ طوله نحو 27 متراً، ما يعكس الأهمية المتزايدة لتايلند كموقع غني بالأحافير التي تسهم في إعادة رسم تاريخ الحياة على الأرض.