أصدر المجلس العلمي بجامعة الباحة قرارًا بترقية الدكتور ساري بن محمد الزهراني، عضو هيئة التدريس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، إلى رتبة أستاذ في تخصص الأدب وعلوم اللغات، وتخصص النقد الأدبي وتحليل الخطاب، وذلك تقديرًا لإسهاماته العلمية وبحوثه المحكمة.



ويُعد الدكتور ساري الزهراني من الأكاديميين البارزين في مجال الدراسات الأدبية والنقدية، إذ نشر عشرات الأبحاث العلمية في مجلات وأوعية نشر سعودية وعربية محكمة، تناولت قضايا النقد الأدبي، والدراسات الشعرية والروائية، وأسهمت في إثراء البحث العلمي في هذا المجال.



وشملت أبحاثه دراسات نقدية تناولت أعمال عدد من أبرز الأدباء والنقاد، من بينهم عباس محمود العقاد، وبدر شاكر السياب، ومحمد الثبيتي، وعبدالله الغذامي، وسعد البازعي، وحسن الهويمل، إلى جانب عدد من الشعراء والروائيين والنقاد العرب، ما عزز حضوره الأكاديمي وإسهاماته في حقل النقد الأدبي وتحليل الخطاب.