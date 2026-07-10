في العادة، تصنف المشروبات الغازية في خانة «الممنوعات الصحية» داخل العيادات الطبية، لكن في واقعة طبية غريبة شهدتها ولاية ماساتشوستس الأمريكية، سلطت عليها الضوء مجلة «نيو إنجلاند» الطبية المرموقة، تحول هذا المشروب التقليدي إلى المنقذ الوحيد لامرأة تبلغ من العمر 63 عاماً، بعدما نجح في تفتيت كتلة حجرية قاتلة داخل أحشائها في غضون 48 ساعة فقط!

القصة لم تكن مجرد صدفة، بل كشفت عن جانب مظلم وغير متوقع لأكبر هوس تكنولوجي وطبي في العصر الحالي: أدوية التخسيس السريعة.

الألم الحارق.. الطعام يتحول إلى سد خرساني

بدأت المشكلة الطبية عندما دخلت السيدة الستينية المستشفى وهي تصرخ من ألم حارق ومستمر في الجزء العلوي من بطنها، عانت منه لشهر كامل دون جدوى، ولم تفلح معه أقوى أدوية الحموضة وقرحة المعدة.

بمراجعة تاريخها الطبي، وضع الأطباء أيديهم على الخيط الأول لحل اللغز، بعدما تبين أن المريضة كانت تتناول عقار «سيماغلوتيد» (المركب الفعال لحقن التخسيس الشهيرة مثل أوزمبيك)، والذي ساعدها بالفعل على خسارة 20 كيلوغراماً من وزنها الفائض. لكن المفاجأة الصادمة ظهرت عند إدخال منظار المعدة، حيث تبين أن أحشاءها مسدودة بالكامل بفعل كتلة ضخمة ومتصلبة من بقايا الطعام غير المهضوم.

ويكمن الفخ الطبي في أن أدوية إنقاص الوزن الحديثة تعمل على إبطاء عملية تفريغ المعدة بشكل مفرط لمنح المريض شعوراً طويلاً بالشبع. لكن هذا البطء الشديد قد يتحول أحياناً إلى كابوس، حيث تتراكم الأطعمة وتتصلب مع الوقت لتتحول إلى كتلة حجرية تُعرف طبياً باسم «البازهر المعدي»، وهو ما جعل الأطباء يأمرون بإيقاف دواء التخسيس فوراً.

«الدايت كولا» بدلاً من مشرط الجراح

أمام هذا الانسداد المعقد، كان القرار التقليدي والسريع هو إخضاع السيدة المسنة لعملية جراحية عاجلة وخطيرة لشق المعدة واستخراج الكتلة يدوياً، وهو أمر ينطوي على مخاطر جمة نظراً لمعاناتها من السكري والسمنة.

وهنا، قرر الفريق الطبي اللجوء إلى حيلة تكتيكية ذكية وغير مؤلمة، مستندين إلى تجارب طبية سابقة تؤكد أن المشروبات الغازية تمتلك قدرة خارقة على تفكيك هذه الكتل الصلبة بفضل الأحماض والغازات النفاذة التي تحتوي عليها. ونظراً لإصابة المريضة بالسكري، وُصف لها بروتوكول علاجي غريب، يتمثل في شرب 1.5 لتر من «الدايت كولا» يومياً.

هذا العلاج البسيط والرخيص فاق كل التوقعات، ففي اليوم الثاني مباشرة من بدء طقوس شرب الصودا، شعرت المريضة بحركة مفاجئة وتحرر داخل معدتها، ليتلاشى بعدها شعور الغثيان والألم الحارق تماماً وكأن شيئاً لم يكن.

وعندما أجرى الأطباء منظار المتابعة لاحقاً، وقفوا مذهولين، إذ تبخرت الكتلة الصلبة تماماً وتنظفت المعدة بالكامل دون الحاجة لشق جراحي واحد أو حدوث أي مضاعفات، لتسجل المحافل الطبية هذه الواقعة كدليل قاطع على أن أكثر الحلول العبقرية لإنقاذ الأرواح قد تكمن أحياناً في أبسط الأشياء الموجودة في ثلاجة المنزل!